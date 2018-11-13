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Цьогоріч на дорогах Волині загинуло 79 людей

Цьогоріч на дорогах Волині загинуло 79 людей
З початку року на дорогах Волині загинуло 79 людей.

Про це свідчить аналіз аварійності за 9 місяців 2019 року, - пише патрульна поліція Волинської області.

Щоправда, це на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Переважна більшість людей померли на місці автопригоди, інші – в лікарні або по дорозі в медзаклад.

Основними причинами всіх автопригод, які були скоєні впродовж звітного періоду, є порушення правил маневрування - 632 автопригоди від усіх ДТП, недодержання дистанції – 269 ДТП, перевищення безпечної швидкості руху – 562 ДТП, порушення правил проїзду перехресть – 127 ДТП, керування транспортним засобом у нетверезому стані – 138 ДТП.

Найбільше люди травмуються внаслідок ДТП через перевищення швидкості, порушення правил маневрування, перехід дороги в невстановлених місцях.

За звітний період на території Волинської області зареєстрували 138 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані. При цьому 44 таких ДТП - з постраждалими, в яких 4 особи загинуло та 61 особа травмована.

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Теги: статистика, аварії, Волинь
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