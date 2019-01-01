Зловили волинянина, який вкрав у чоловіка авто
Сьогодні, 10:59
У Рожищенському районі 20-річний чоловік вкрав автомобіль.
Учора, 8 жовтня, до Рожищенського відділення поліції із заявою звернувся 24-річний житель районного центру. Він повідомив, що цього ж дня близько 17 години по вулиці 8-го Березня у Рожищі невідома особа викрала його автомобіль ВАЗ 2101, - пише ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв 20-річний житель Рожищенського району. Автомобіль вилучили та повернули власнику.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає від трьох до п’яти років позбавлення волі.
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Учора, 8 жовтня, до Рожищенського відділення поліції із заявою звернувся 24-річний житель районного центру. Він повідомив, що цього ж дня близько 17 години по вулиці 8-го Березня у Рожищі невідома особа викрала його автомобіль ВАЗ 2101, - пише ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв 20-річний житель Рожищенського району. Автомобіль вилучили та повернули власнику.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає від трьох до п’яти років позбавлення волі.
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