Зловили волинянина, який вкрав у чоловіка авто

У Рожищенському районі 20-річний чоловік вкрав автомобіль.Учора, 8 жовтня, до Рожищенського відділення поліції із заявою звернувся 24-річний житель районного центру. Він повідомив, що цього ж дня близько 17 години по вулиці 8-го Березня у Рожищі невідома особа викрала його автомобіль ВАЗ 2101, - пише ГУНП у Волинській області.Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв 20-річний житель Рожищенського району. Автомобіль вилучили та повернули власнику.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає від трьох до п’яти років позбавлення волі.