9-річна дівчина потонула на Дніпропетровщині, намагаючись зловити телефон





Про це розповіли в ефірі



"Дівчинка разом із подругою гуляла по пішохідному містку над річкою, коли раптом впала униз і зникла під водою. Рятувальники одразу почали обстежувати водойму. Дитину знайшли вже без ознак життя", - повідомили у студії.



За словами подруги, дівчинка тримала в руці телефон, а коли той раптом вислизнув, намагалася його вхопити і впала у воду. Обставини трагедії нині з'ясовує поліція. А рятувальники закликають батьків пильно стежити за безпекою дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Марганці (Дніпропетровська область) дев’ятирічна дівчинка потонула, коли впустила мобільний телефон і намагалась його підняти з водойми.Про це розповіли в ефірі "ТСН.Ранок" "Дівчинка разом із подругою гуляла по пішохідному містку над річкою, коли раптом впала униз і зникла під водою. Рятувальники одразу почали обстежувати водойму. Дитину знайшли вже без ознак життя", - повідомили у студії.За словами подруги, дівчинка тримала в руці телефон, а коли той раптом вислизнув, намагалася його вхопити і впала у воду. Обставини трагедії нині з'ясовує поліція. А рятувальники закликають батьків пильно стежити за безпекою дітей.

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