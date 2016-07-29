вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

9-річна дівчина потонула на Дніпропетровщині, намагаючись зловити телефон

9-річна дівчина потонула на Дніпропетровщині, намагаючись зловити телефон
У Марганці (Дніпропетровська область) дев’ятирічна дівчинка потонула, коли впустила мобільний телефон і намагалась його підняти з водойми.

Про це розповіли в ефірі "ТСН.Ранок".

"Дівчинка разом із подругою гуляла по пішохідному містку над річкою, коли раптом впала униз і зникла під водою. Рятувальники одразу почали обстежувати водойму. Дитину знайшли вже без ознак життя", - повідомили у студії.

За словами подруги, дівчинка тримала в руці телефон, а коли той раптом вислизнув, намагалася його вхопити і впала у воду. Обставини трагедії нині з'ясовує поліція. А рятувальники закликають батьків пильно стежити за безпекою дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Дніпропетровськ, потонула дівчина, мобільний телефон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі у відділенні «Нової пошти» затримали студента з наркотиками
Сьогодні, 11:58
Волинським храм відзначив престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 11:52
9-річна дівчина потонула на Дніпропетровщині, намагаючись зловити телефон
Сьогодні, 11:37
На перехід раптово вискочив пішохід: у Луцьку на Молоді – аварія
Сьогодні, 11:11
Затримали двох волинян, які ловили рибу з човна сітками
Сьогодні, 11:05
Схожі новини
Лучанин пограбував у ломбарді чоловіка Лучанин пограбував у ломбарді чоловіка
30 липень, 20:17
Аварії через мобільні телефони: чи запровадять штрафи для пішоходів Аварії через мобільні телефони: чи запровадять штрафи для пішоходів
09 червень, 00:43
Лучанин обікрав свого сусіда на суму понад 6 тисяч гривень Лучанин обікрав свого сусіда на суму понад 6 тисяч гривень
29 липень, 2016, 11:57
Нова послуга ПриватБанку допоможе волинянам постійно бути на зв’язку* Нова послуга ПриватБанку допоможе волинянам постійно бути на зв’язку*
21 липень, 2016, 19:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У пологовому Івано-Франківська померла 27-річна жінка
Сьогодні, 12:04
 0
У Володимирі у відділенні «Нової пошти» затримали студента з наркотиками
Сьогодні, 11:58
 0
Волинським храм відзначив престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 11:52
 0
9-річна дівчина потонула на Дніпропетровщині, намагаючись зловити телефон
Сьогодні, 11:37
 0
На перехід раптово вискочив пішохід: у Луцьку на Молоді – аварія
Сьогодні, 11:11
 0
Медіа
відео
1/8
﻿