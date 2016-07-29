9-річна дівчина потонула на Дніпропетровщині, намагаючись зловити телефон
Сьогодні, 11:37
У Марганці (Дніпропетровська область) дев’ятирічна дівчинка потонула, коли впустила мобільний телефон і намагалась його підняти з водойми.
Про це розповіли в ефірі "ТСН.Ранок".
"Дівчинка разом із подругою гуляла по пішохідному містку над річкою, коли раптом впала униз і зникла під водою. Рятувальники одразу почали обстежувати водойму. Дитину знайшли вже без ознак життя", - повідомили у студії.
За словами подруги, дівчинка тримала в руці телефон, а коли той раптом вислизнув, намагалася його вхопити і впала у воду. Обставини трагедії нині з'ясовує поліція. А рятувальники закликають батьків пильно стежити за безпекою дітей.
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Про це розповіли в ефірі "ТСН.Ранок".
"Дівчинка разом із подругою гуляла по пішохідному містку над річкою, коли раптом впала униз і зникла під водою. Рятувальники одразу почали обстежувати водойму. Дитину знайшли вже без ознак життя", - повідомили у студії.
За словами подруги, дівчинка тримала в руці телефон, а коли той раптом вислизнув, намагалася його вхопити і впала у воду. Обставини трагедії нині з'ясовує поліція. А рятувальники закликають батьків пильно стежити за безпекою дітей.
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