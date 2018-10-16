У Нововолинську каменем розбили двері магазину. ФОТО
Сьогодні, 12:59
У вулиці Винниченка у Нововолинську невідомі побили камінням двері магазину солодощів «Вацак».
Інцидент трапився у ніч з 8 на 9 жовтня, – пише БУГ.
Скло дверей побили каменем. Як розповідає продавчиня, зранку помітила розбите вікно та викликала поліцію.
Грошей в касі не було, візуально з магазину солодощів нічого не винесли.
У торговому закладі встановлені камери відеоспостереження.
Начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук повідомив, що очікують на власника магазину. Скільки було осіб і ймовірні версії правоохоронець наразі не повідомив.
Триває слідство.
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Інцидент трапився у ніч з 8 на 9 жовтня, – пише БУГ.
Скло дверей побили каменем. Як розповідає продавчиня, зранку помітила розбите вікно та викликала поліцію.
Грошей в касі не було, візуально з магазину солодощів нічого не винесли.
У торговому закладі встановлені камери відеоспостереження.
Начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук повідомив, що очікують на власника магазину. Скільки було осіб і ймовірні версії правоохоронець наразі не повідомив.
Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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