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У Нововолинську каменем розбили двері магазину. ФОТО

У Нововолинську каменем розбили двері магазину. ФОТО
У вулиці Винниченка у Нововолинську невідомі побили камінням двері магазину солодощів «Вацак».

Інцидент трапився у ніч з 8 на 9 жовтня, – пише БУГ.

Скло дверей побили каменем. Як розповідає продавчиня, зранку помітила розбите вікно та викликала поліцію.

Грошей в касі не було, візуально з магазину солодощів нічого не винесли.

У торговому закладі встановлені камери відеоспостереження.

Начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук повідомив, що очікують на власника магазину. Скільки було осіб і ймовірні версії правоохоронець наразі не повідомив.

Триває слідство.

У Нововолинську каменем розбили двері магазину. ФОТО
У Нововолинську каменем розбили двері магазину. ФОТО
У Нововолинську каменем розбили двері магазину. ФОТО
У Нововолинську каменем розбили двері магазину. ФОТО
У Нововолинську каменем розбили двері магазину. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, інцидент
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