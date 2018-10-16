У Нововолинську каменем розбили двері магазину. ФОТО





Інцидент трапився у ніч з 8 на 9 жовтня, – пише



Скло дверей побили каменем. Як розповідає продавчиня, зранку помітила розбите вікно та викликала поліцію.



Грошей в касі не було, візуально з магазину солодощів нічого не винесли.



У торговому закладі встановлені камери відеоспостереження.



Начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук повідомив, що очікують на власника магазину. Скільки було осіб і ймовірні версії правоохоронець наразі не повідомив.



Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вулиці Винниченка у Нововолинську невідомі побили камінням двері магазину солодощів «Вацак».Інцидент трапився у ніч з 8 на 9 жовтня, – пише БУГ Скло дверей побили каменем. Як розповідає продавчиня, зранку помітила розбите вікно та викликала поліцію.Грошей в касі не було, візуально з магазину солодощів нічого не винесли.У торговому закладі встановлені камери відеоспостереження.Начальник Нововолинського відділення поліціїповідомив, що очікують на власника магазину. Скільки було осіб і ймовірні версії правоохоронець наразі не повідомив.Триває слідство.

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