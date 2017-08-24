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У луцькому парку оновлений автодром обіцяють не закривати на зиму

У луцькому парку оновлений автодром обіцяють не закривати на зиму
У центральному парку Луцька запрацював новий автодром. Для нього в Китаї купили чотири машинки.

Оновлений атракціон обіцяють не закривати на осінь та зиму. Про це розповів «Першому» представник колективного підприємства «Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки» Павло Цапюк.

Що купили

Машинки для автодрому купували у китайського виробника атракціонів. В Україну їх доставляли морем два місяці. Вартість – близько 10 тисяч доларів.

Нові машинки, порівняно зі старими, мають вищу посадку і опущений капот, що забезпечує кращий огляд, кермо крутиться легше, є ремені безпеки. Машина має меншу вагу і краще розганяється.

Скільки коштує катання

Вартість катання залишилась без змін – 35 гривень з людини. Самостійно кататись зможуть діти з десяти років, менші – разом з дорослим.

Автодром не матиме сезону

Оновлений автодром обіцяють не закривати на холодний період року. Восени та взимку він працюватиме у вихідні та святкові дні, якщо не буде дощу і сильного снігу.

Також працюватимуть атракціони «Вальс», «Веселі гірки», колесо огляду, дитячі каруселі.

Чи будуть ще нові атракціони

Павло Цапюк каже, що на початку сезону планують купити ще 2-4 машинки для автодрому з власних надходжень. Щодо решти атракціонів, то для них шукають інвесторів, адже каруселі коштують 30-40 тисяч доларів, колесо огляду – від 200 тисяч євро.

«У мене є ідея з залучення інвесторів для купівлі атракціонів за принципом спільнокошту. Щоб 70% прибутку від нових атракціонів йшли на покращення інфраструктури парку, а 30% - інвесторам», - зазначив представник парку.

Від ідеї купівлі атракціонів, що вже були у використанні, тут відмовились кілька років тому. Кажуть, з ними ніколи не знаєш, скільки витратиш на ремонт.

Минулого року низку старих атракціонів виставили на продаж, однак охочих купити їх не знайшлось. Тож каруселі залишать для запчастин.

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Теги: центральний парк, Луцьк, оновлений автодром
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