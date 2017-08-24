У луцькому парку оновлений автодром обіцяють не закривати на зиму





Оновлений атракціон обіцяють не закривати на осінь та зиму. Про це розповів Павло Цапюк.



Що купили



Машинки для автодрому купували у китайського виробника атракціонів. В Україну їх доставляли морем два місяці. Вартість – близько 10 тисяч доларів.



Нові машинки, порівняно зі старими, мають вищу посадку і опущений капот, що забезпечує кращий огляд, кермо крутиться легше, є ремені безпеки. Машина має меншу вагу і краще розганяється.



Скільки коштує катання



Вартість катання залишилась без змін – 35 гривень з людини. Самостійно кататись зможуть діти з десяти років, менші – разом з дорослим.



Автодром не матиме сезону



Оновлений автодром обіцяють не закривати на холодний період року. Восени та взимку він працюватиме у вихідні та святкові дні, якщо не буде дощу і сильного снігу.



Також працюватимуть атракціони «Вальс», «Веселі гірки», колесо огляду, дитячі каруселі.



Чи будуть ще нові атракціони



Павло Цапюк каже, що на початку сезону планують купити ще 2-4 машинки для автодрому з власних надходжень. Щодо решти атракціонів, то для них шукають інвесторів, адже каруселі коштують 30-40 тисяч доларів, колесо огляду – від 200 тисяч євро.



«У мене є ідея з залучення інвесторів для купівлі атракціонів за принципом спільнокошту. Щоб 70% прибутку від нових атракціонів йшли на покращення інфраструктури парку, а 30% - інвесторам», - зазначив представник парку.



Від ідеї купівлі атракціонів, що вже були у використанні, тут відмовились кілька років тому. Кажуть, з ними ніколи не знаєш, скільки витратиш на ремонт.



Минулого року низку старих атракціонів виставили на продаж, однак охочих купити їх не знайшлось. Тож каруселі залишать для запчастин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центральному парку Луцька запрацював новий автодром. Для нього в Китаї купили чотири машинки Оновлений атракціон обіцяють не закривати на осінь та зиму. Про це розповів «Першому» представник колективного підприємства «Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки»Машинки для автодрому купували у китайського виробника атракціонів. В Україну їх доставляли морем два місяці. Вартість – близько 10 тисяч доларів.Нові машинки, порівняно зі старими, мають вищу посадку і опущений капот, що забезпечує кращий огляд, кермо крутиться легше, є ремені безпеки. Машина має меншу вагу і краще розганяється.Вартість катання залишилась без змін – 35 гривень з людини. Самостійно кататись зможуть діти з десяти років, менші – разом з дорослим.Оновлений автодром обіцяють не закривати на холодний період року. Восени та взимку він працюватиме у вихідні та святкові дні, якщо не буде дощу і сильного снігу.Також працюватимуть атракціони «Вальс», «Веселі гірки», колесо огляду, дитячі каруселі.Павло Цапюк каже, що на початку сезону планують купити ще 2-4 машинки для автодрому з власних надходжень. Щодо решти атракціонів, то для них шукають інвесторів, адже каруселі коштують 30-40 тисяч доларів, колесо огляду – від 200 тисяч євро.«У мене є ідея з залучення інвесторів для купівлі атракціонів за принципом спільнокошту. Щоб 70% прибутку від нових атракціонів йшли на покращення інфраструктури парку, а 30% - інвесторам», - зазначив представник парку.Від ідеї купівлі атракціонів, що вже були у використанні, тут відмовились кілька років тому. Кажуть, з ними ніколи не знаєш, скільки витратиш на ремонт.Минулого року низку старих атракціонів виставили на продаж, однак охочих купити їх не знайшлось. Тож каруселі залишать для запчастин.

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