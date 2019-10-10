Лучани-автохами сплатили до бюджету міста більше мільйона гривень

Порушники правил паркування у Луцьку сплатили до міського бюджету понад мільйон гривень.Про це повідомили у пресслужбі муніципальної варти Луцькради.«Горе-водії» відчули на собі особисто дію законів України «Про дорожній рух» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів». Інспектори департаменту виносять постанови та накладають адміністративні стягнення у справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованих у режимі фотозйомки (відеозапису)», – пишуть муніципали.Загалом інспектори департаменту винесли 6700 постанов на загальну суму - за пільговий період це 1804931,05 грн. стягнень.Зазначимо, що протягом 10 банківських днів з дня винесення постанови на власника транспортного засобу, що здійснив порушення у сфері паркування діє пільговий період, протягом якого є можливість здійснити оплату у розмірі лише 50% від суми штрафу.«Зазначена норма є своєрідним «стимулом», що дозволяє порушнику економити свої кошти та пришвидшити оплату по винесеній постанові», – йдеться у дописі.Починаючи з перших днів винесення постанов, порушники користуються пільговим періодом, а від так станом на 10.10.2019 року сплатили до місцевого бюджету м. Луцька 1063016.05 грн.