У селі на Волині відзначили храмове свято. ФОТО





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Святкування відбулося 9 жовтня в день пам’яті святого апостола і євангелиста Іоана Богослова в Іоано-Богословському храмі.



Божественну літургію очолив благочинний прот. Ярослав Мельничук, якому співслужили: настоятель храму прот. Михайло Мороз та запрошене духовенство.



Після Богослужіння відбувся традиційний хресний хід навколо храму.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Старосілля Іваничівського району відзначили престольне свято.Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської єпархії ПЦУ Святкування відбулося 9 жовтня в день пам’яті святого апостола і євангелиста Іоана Богослова в Іоано-Богословському храмі.Божественну літургію очолив благочинний прот. Ярослав Мельничук, якому співслужили: настоятель храму прот. Михайло Мороз та запрошене духовенство.Після Богослужіння відбувся традиційний хресний хід навколо храму.

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