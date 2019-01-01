У селі на Волині відзначили храмове свято. ФОТО
Сьогодні, 17:28
У селі Старосілля Іваничівського району відзначили престольне свято.
Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.
Святкування відбулося 9 жовтня в день пам’яті святого апостола і євангелиста Іоана Богослова в Іоано-Богословському храмі.
Божественну літургію очолив благочинний прот. Ярослав Мельничук, якому співслужили: настоятель храму прот. Михайло Мороз та запрошене духовенство.
Після Богослужіння відбувся традиційний хресний хід навколо храму.
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Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.
Святкування відбулося 9 жовтня в день пам’яті святого апостола і євангелиста Іоана Богослова в Іоано-Богословському храмі.
Божественну літургію очолив благочинний прот. Ярослав Мельничук, якому співслужили: настоятель храму прот. Михайло Мороз та запрошене духовенство.
Після Богослужіння відбувся традиційний хресний хід навколо храму.
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