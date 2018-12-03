Ветеран війни з Волині відсвяткував 95-річчя

Іван Семенович Маслош відзначив свій день народження – йому виповнилось 95 років.



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З цієї нагоди свої привітання ветерану висловили перший заступник голови РДА Юліан Таранчук, начальник відділу з питань організаційної роботи, внутрішньої та інформаційної політики Людмила Козярчук вручили ветерану квіти та подарунок, побажали здоров’я, миру та довголіття.



Чимало ветерану довелося пережити на довгій ниві свого життя. Іван Семенович пройшов через Другу світову війну, від самого початку і до самого її кінця, отримав чимало нагород, орденів та медалей. Однак, якою ціною вони йому дістались! Згадуючи ті події, у чоловіка стискається серце та й досі виступають сльози на очах.



Почувши щиросердечні привітання, ветеран відчув турботу та увагу – він, ніби, на мить помолодшав і вкотре згадавши рідних, бойових побратимів, які загинули у роки воєнного лихоліття, вкотре зазначив, що кожному Бог дає долю. Він же, кілька разів розстріляний, живе тільки молитвами і молитовними оберегами від мами та Божої матері Марії. І певно, ангел–хранитель, адже народився у велике церковне свято – на Івана Богослова, завжди поряд.



У дружньому родинному колі, коли поряд і син – Микола Маслош і онук Іван з правнучками, згадував ювіляр скільки по-життю довелось натерпітися усього. Світлини з зустрічей ветеранів району, учасників Другої світової війни зберігає Іван Семенович і розповідає про дитинство, навчання в Островській гімназії, роки воєнного лихоліття та післявоєнної відбудови.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9 жовтня ветеран Другої світової війни, поважний житель міста Ківерцівідзначив свій день народження – йому виповнилось 95 років.Про це повідомляє "Волинська правда". З цієї нагоди свої привітання ветерану висловили перший заступник голови РДА, начальник відділу з питань організаційної роботи, внутрішньої та інформаційної політикивручили ветерану квіти та подарунок, побажали здоров’я, миру та довголіття.Чимало ветерану довелося пережити на довгій ниві свого життя. Іван Семенович пройшов через Другу світову війну, від самого початку і до самого її кінця, отримав чимало нагород, орденів та медалей. Однак, якою ціною вони йому дістались! Згадуючи ті події, у чоловіка стискається серце та й досі виступають сльози на очах.Почувши щиросердечні привітання, ветеран відчув турботу та увагу – він, ніби, на мить помолодшав і вкотре згадавши рідних, бойових побратимів, які загинули у роки воєнного лихоліття, вкотре зазначив, що кожному Бог дає долю. Він же, кілька разів розстріляний, живе тільки молитвами і молитовними оберегами від мами та Божої матері Марії. І певно, ангел–хранитель, адже народився у велике церковне свято – на Івана Богослова, завжди поряд.У дружньому родинному колі, коли поряд і син – Микола Маслош і онук Іван з правнучками, згадував ювіляр скільки по-життю довелось натерпітися усього. Світлини з зустрічей ветеранів району, учасників Другої світової війни зберігає Іван Семенович і розповідає про дитинство, навчання в Островській гімназії, роки воєнного лихоліття та післявоєнної відбудови.

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