Повідомили, як працюватиме луцький ЦНАП 12-15 жовтня
Сьогодні, 17:22
З нагоди відзначення Дня захисника України і Покрови луцький ЦНАП тимчасово змінює графік роботи.
Про це йдеться на сторінці ЦНАПу у Facebook.
Графік роботи:
12 жовтня, у суботу, ЦНАП працюватиме з 08.00 до 14.00 год.
13 жовтня (неділя) та 14 жовтня (понеділок) - вихідні.
З вівторка, 15 жовтня, ЦНАП працюватиме за звичним графіком.
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Про це йдеться на сторінці ЦНАПу у Facebook.
Графік роботи:
12 жовтня, у суботу, ЦНАП працюватиме з 08.00 до 14.00 год.
13 жовтня (неділя) та 14 жовтня (понеділок) - вихідні.
З вівторка, 15 жовтня, ЦНАП працюватиме за звичним графіком.
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