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Повідомили, як працюватиме луцький ЦНАП 12-15 жовтня

Повідомили, як працюватиме луцький ЦНАП 12-15 жовтня
З нагоди відзначення Дня захисника України і Покрови луцький ЦНАП тимчасово змінює графік роботи.

Про це йдеться на сторінці ЦНАПу у Facebook.

Графік роботи:

12 жовтня, у суботу, ЦНАП працюватиме з 08.00 до 14.00 год.
13 жовтня (неділя) та 14 жовтня (понеділок) - вихідні.

З вівторка, 15 жовтня, ЦНАП працюватиме за звичним графіком.


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Теги: Луцьк, ЦНАП, графік
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