Повідомили, як працюватиме луцький ЦНАП 12-15 жовтня





Про це йдеться на сторінці ЦНАПу у Facebook.



Графік роботи:



12 жовтня, у суботу, ЦНАП працюватиме з 08.00 до 14.00 год.

13 жовтня (неділя) та 14 жовтня (понеділок) - вихідні.



З вівторка, 15 жовтня, ЦНАП працюватиме за звичним графіком.





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