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Показали, як проходить будівництво школи у селі на Волині, де батьки не пускають дітей на навчання. ФОТО

Показали, як проходить будівництво школи у селі на Волині, де батьки не пускають дітей на навчання. ФОТО
Навчальний процес у школі села Осівці Камінь-Каширського району відновився. Це стало відомо за результатами робочої поїздки заступника голови облдержадміністрації Валентина Цьося у Камінь-Каширський та Старовижівський райони, що відбулася днями.

Зокрема Валентин Іванович відвідав об’єкти будівництва навчальних закладів районів та поспілкувався з місцевими жителями. Про це інформує відділ інформаційної політики облдержадміністрації.

Нагадаємо, жителі села Осівці забороняли дітям ходити до місцевої школи, доки не здадуть в експлуатацію новозбудовану.

Розпочали будувати об’єкт у 2016-му році у рамках реалізації проектів Державного фонду регіонального розвитку. Потужність – 220 учнівських місць. Так, щорічно на будівництво залучали кошти з ДФРР (основна частка), місцевого бюджету та субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій. Загальна кошторисна вартість – 75 млн 518 тис. грн. У 2019-му з Державного фонду регіонального розвитку на будівництво спрямували 21 млн 190 тис. грн та 2 млн 293 тис. грн з місцевого бюджету як співфінансування.

Аби завершити усі роботи та здати школу в експлуатацію, в області очікували фінансування на реалізацію об’єктів ДФРР, яке надійшло в кінці вересня. Як відомо, виділення коштів погоджує Кабмін. Нині ж підряднику вже оплачують акти виконаних робіт, аби оформити документи для здачі в експлуатацію. Однак, на це потрібно мінімум півтора місяця.

Відтак, Валентин Цьось відвідав об’єкт, аби ще раз зібратися з усіма субпідрядниками та обговорити питання, необхідні для завершення будівництва та здачі школи в експлуатацію. Стало відомо, що для школи в Осівцях необхідно закупити і привезти ще приблизно третину меблів та обладнання. Зокрема, шкільні парти доставлять упродовж місяця, інше ж обладнання (дошки, телевізори, кухонне обладнання тощо) очікують швидше.

Слід зазначити, що поспілкуватися із заступником голови облдержадміністрації прийшли осівчани та жителі села Стобихівка. Перших цікавило дата відкриття школи, других – коли розпочнуть будувати школу в Стобихівці. Так, Валентин Іванович розповів, що на сьогодні кошти, які надійшли з Державного бюджету, вже перерахували виконавцям робіт на обох об’єктах. Тож в Стобихівці незабаром приступлять до будівельних робіт, адже до цього часу підрядна організація, яка виграла тендер, очікувала фінансування. В Осівцях – очікують обладнання та працюють над оформленням документів.

Користуючись нагодою, Валентин Цьось також оглянув будівництво і ще одного навчального закладу - школи в с.Любохини Старовижівського району, яку також зводять за кошти ДФРР. Тут ситуація щодо завершальних робіт, за його словами, краща. У навчальному закладі практично все готове, в тому числі наявне все обладнання. Та, щоб здати школу в експлуатацію, підрядних також очікував оплати актів виконаних робіт.

Показали, як проходить будівництво школи у селі на Волині, де батьки не пускають дітей на навчання. ФОТО
Показали, як проходить будівництво школи у селі на Волині, де батьки не пускають дітей на навчання. ФОТО
Показали, як проходить будівництво школи у селі на Волині, де батьки не пускають дітей на навчання. ФОТО
Показали, як проходить будівництво школи у селі на Волині, де батьки не пускають дітей на навчання. ФОТО
Показали, як проходить будівництво школи у селі на Волині, де батьки не пускають дітей на навчання. ФОТО
Показали, як проходить будівництво школи у селі на Волині, де батьки не пускають дітей на навчання. ФОТО
Показали, як проходить будівництво школи у селі на Волині, де батьки не пускають дітей на навчання. ФОТО
Показали, як проходить будівництво школи у селі на Волині, де батьки не пускають дітей на навчання. ФОТО

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Теги: Осівці, Любохини, школа, будівництво
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