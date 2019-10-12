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Автокефалію ПЦУ визнала Грецька церква

Автокефалію ПЦУ визнала Грецька церква
Позачерговий Собор ієрархів Елладської (Грецької) православної церкви ухвалив рішення про визнання автокефалії Православної церкви України (ПЦУ).

Про це повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній, повідомляють Факти.

– Встановлення повного євхаристійного єднання і офіційних відносин між Помісними церквами Греції і України – ще одна сторінка, яка навіки буде вписана в нашу історію і наші серця! – впевнений предстоятель ПЦУ.

Епіфаній висловив надію в недалекому майбутньому відвідати Афіни, щоб особисто висловити вдячність архієпископу Афінському і всієї Еллади Ієроніму, ієрархам і усій повноті Церкви Греції.


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Теги: ПЦУ, Собор, Грецька церква, автокефалія
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