Автокефалію ПЦУ визнала Грецька церква
Сьогодні, 01:18
Позачерговий Собор ієрархів Елладської (Грецької) православної церкви ухвалив рішення про визнання автокефалії Православної церкви України (ПЦУ).
Про це повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній, повідомляють Факти.
– Встановлення повного євхаристійного єднання і офіційних відносин між Помісними церквами Греції і України – ще одна сторінка, яка навіки буде вписана в нашу історію і наші серця! – впевнений предстоятель ПЦУ.
Епіфаній висловив надію в недалекому майбутньому відвідати Афіни, щоб особисто висловити вдячність архієпископу Афінському і всієї Еллади Ієроніму, ієрархам і усій повноті Церкви Греції.
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Про це повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній, повідомляють Факти.
– Встановлення повного євхаристійного єднання і офіційних відносин між Помісними церквами Греції і України – ще одна сторінка, яка навіки буде вписана в нашу історію і наші серця! – впевнений предстоятель ПЦУ.
Епіфаній висловив надію в недалекому майбутньому відвідати Афіни, щоб особисто висловити вдячність архієпископу Афінському і всієї Еллади Ієроніму, ієрархам і усій повноті Церкви Греції.
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