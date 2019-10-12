Автокефалію ПЦУ визнала Грецька церква





Про це повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній, повідомляють



– Встановлення повного євхаристійного єднання і офіційних відносин між Помісними церквами Греції і України – ще одна сторінка, яка навіки буде вписана в нашу історію і наші серця! – впевнений предстоятель ПЦУ.



Епіфаній висловив надію в недалекому майбутньому відвідати Афіни, щоб особисто висловити вдячність архієпископу Афінському і всієї Еллади Ієроніму, ієрархам і усій повноті Церкви Греції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Позачерговий Собор ієрархів Елладської (Грецької) православної церкви ухвалив рішення про визнання автокефалії Православної церкви України (ПЦУ).Про це повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України, повідомляють Факти – Встановлення повного євхаристійного єднання і офіційних відносин між Помісними церквами Греції і України – ще одна сторінка, яка навіки буде вписана в нашу історію і наші серця! – впевнений предстоятель ПЦУ.Епіфаній висловив надію в недалекому майбутньому відвідати Афіни, щоб особисто висловити вдячність архієпископу Афінському і всієї Еллади, ієрархам і усій повноті Церкви Греції.

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