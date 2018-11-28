Нареченій не було і 15-ти: показали, як колись виглядало весілля у селі на Волині, що «зникло»
Сьогодні, 20:38
Показали весільну ретро-світлину на якій зазнімкували мешканців села Кладнів, Володимир-Волинського району, де вже кілька років ніхто не живе. Село на карті району є, а жителів – немає.
Фото на своїй сторінці у Facebook оприлюднив уродженець цього села Олександр Ольховський, – пише Район. Володимир-Волинський.
Її історію він виклав у коментарі під фото.
«Знайшов кілька хвилин на улюблене заняття. Із сімейних світлин виділив весільне фото, яке могло б зайняте одне із призових місць на фестивалі «Коровай-сузір’я».
На ньому знято весілля жителя села Кладнів, Володимир-Волинського р-ну Нестеровича Йосипа, 1912 р.н. та жительки села Коритниця, Володимир-Волинського р-ну Нестерович ( Пеценюк ) Єлизавети ( Лізи ) Антонівни, 1915 р.н.
Весілля відбувалось навесні 1930 р. у селах Кладнів та Коритниця. Нареченій у той час не було навіть 15 років і батько надав священнику нестовірні дані дати народження щоб молодих повінчали. Весілля було, як на той час, шикарне. Два дні вигравав зразковий зведений оркестр двох сіл, учасниками якого були українці та поляки. На той час мали досить дорогі музичні інструменти.
На цій світлині є мої рідні та знайомі, а саме: мій дід - Пеценюк Сергій Федорович, який на той час проживав в селі Ішів; Пеценюк Микола Олександрович, Вдовицький Володимир Павлович, Пеценюк (Герман) Лідія Дмитрівна, Пеценюк Михайло Михайлович.
Подружжя весь час проживало у селі Кладнів, виростило 2 синів. Рано овдовіла Ліза Антонівна і поховала двох молодих синів. Деякий час проживала в Білорусі, а після смерті молодшого сина повернулась в Україну, де і знайшла вічний спочинок у селі Коритниця у 1990-х роках.
На даний час у неї залишились онуки, які проживають в Білорусі, в місті Одеса та Володимир-Волинському районі.
Можливо, хтось із нащадків на даній світлині впізнає своїх родичів...», – йдеться у дописі.
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Фото на своїй сторінці у Facebook оприлюднив уродженець цього села Олександр Ольховський, – пише Район. Володимир-Волинський.
Її історію він виклав у коментарі під фото.
«Знайшов кілька хвилин на улюблене заняття. Із сімейних світлин виділив весільне фото, яке могло б зайняте одне із призових місць на фестивалі «Коровай-сузір’я».
На ньому знято весілля жителя села Кладнів, Володимир-Волинського р-ну Нестеровича Йосипа, 1912 р.н. та жительки села Коритниця, Володимир-Волинського р-ну Нестерович ( Пеценюк ) Єлизавети ( Лізи ) Антонівни, 1915 р.н.
Весілля відбувалось навесні 1930 р. у селах Кладнів та Коритниця. Нареченій у той час не було навіть 15 років і батько надав священнику нестовірні дані дати народження щоб молодих повінчали. Весілля було, як на той час, шикарне. Два дні вигравав зразковий зведений оркестр двох сіл, учасниками якого були українці та поляки. На той час мали досить дорогі музичні інструменти.
На цій світлині є мої рідні та знайомі, а саме: мій дід - Пеценюк Сергій Федорович, який на той час проживав в селі Ішів; Пеценюк Микола Олександрович, Вдовицький Володимир Павлович, Пеценюк (Герман) Лідія Дмитрівна, Пеценюк Михайло Михайлович.
Подружжя весь час проживало у селі Кладнів, виростило 2 синів. Рано овдовіла Ліза Антонівна і поховала двох молодих синів. Деякий час проживала в Білорусі, а після смерті молодшого сина повернулась в Україну, де і знайшла вічний спочинок у селі Коритниця у 1990-х роках.
На даний час у неї залишились онуки, які проживають в Білорусі, в місті Одеса та Володимир-Волинському районі.
Можливо, хтось із нащадків на даній світлині впізнає своїх родичів...», – йдеться у дописі.
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