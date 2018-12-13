На заправці у Володимирі в чоловіка вкрали гаманець з грошима





Так, до Володимир-Волинського відділу поліції 14-го жовтня о 20-ій годині надійшло повідомлення від дружини 20-річного мешканця міста Рівне, - пише



Відомо, що у гаманці чорного кольору знаходились грошові кошти в сумі 2900 злотих, документи, банківські картки.



Правоохоронці, прибувши на місце події, встановили, що чоловік забув свій гаманець у вбиральні однієї з місцевих АЗС. Повернувся на місце через годину, проте гаманця вже не знайшов.



За цим фактом ведуться слідчі дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На одній із АЗС у Володимирі-Волинському невідомий викрав гаманець у чоловіка.Так, до Володимир-Волинського відділу поліції 14-го жовтня о 20-ій годині надійшло повідомлення від дружини 20-річного мешканця міста Рівне, - пише БУГ Відомо, що у гаманці чорного кольору знаходились грошові кошти в сумі 2900 злотих, документи, банківські картки.Правоохоронці, прибувши на місце події, встановили, що чоловік забув свій гаманець у вбиральні однієї з місцевих АЗС. Повернувся на місце через годину, проте гаманця вже не знайшов.За цим фактом ведуться слідчі дії.

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