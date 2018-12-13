На заправці у Володимирі в чоловіка вкрали гаманець з грошима
Сьогодні, 12:14
На одній із АЗС у Володимирі-Волинському невідомий викрав гаманець у чоловіка.
Так, до Володимир-Волинського відділу поліції 14-го жовтня о 20-ій годині надійшло повідомлення від дружини 20-річного мешканця міста Рівне, - пише БУГ.
Відомо, що у гаманці чорного кольору знаходились грошові кошти в сумі 2900 злотих, документи, банківські картки.
Правоохоронці, прибувши на місце події, встановили, що чоловік забув свій гаманець у вбиральні однієї з місцевих АЗС. Повернувся на місце через годину, проте гаманця вже не знайшов.
За цим фактом ведуться слідчі дії.
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Так, до Володимир-Волинського відділу поліції 14-го жовтня о 20-ій годині надійшло повідомлення від дружини 20-річного мешканця міста Рівне, - пише БУГ.
Відомо, що у гаманці чорного кольору знаходились грошові кошти в сумі 2900 злотих, документи, банківські картки.
Правоохоронці, прибувши на місце події, встановили, що чоловік забув свій гаманець у вбиральні однієї з місцевих АЗС. Повернувся на місце через годину, проте гаманця вже не знайшов.
За цим фактом ведуться слідчі дії.
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