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На заправці у Володимирі в чоловіка вкрали гаманець з грошима

На заправці у Володимирі в чоловіка вкрали гаманець з грошима
На одній із АЗС у Володимирі-Волинському невідомий викрав гаманець у чоловіка.

Так, до Володимир-Волинського відділу поліції 14-го жовтня о 20-ій годині надійшло повідомлення від дружини 20-річного мешканця міста Рівне, - пише БУГ.

Відомо, що у гаманці чорного кольору знаходились грошові кошти в сумі 2900 злотих, документи, банківські картки.

Правоохоронці, прибувши на місце події, встановили, що чоловік забув свій гаманець у вбиральні однієї з місцевих АЗС. Повернувся на місце через годину, проте гаманця вже не знайшов.

За цим фактом ведуться слідчі дії.

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Теги: гаманець, гроші, крадіжка
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