2 роки для лучан: про «Свідомих» відзняли документальний фільм. ВІДЕО





Відео громадська організація опублікувала у себе на каналі у YouTube, повідомляє



Нагадають, що Громадянський Рух «СВІДОМІ» був заснований політиком та бізнесменом Андрієм Покровським разом з однодумцями два роки тому, у серпні 2017 року.



«Цей Рух в першу чергу створений для того, щоб кожен з вас міг усвідомлювати, що у Луцьку є свідомі та відповідальні люди!», – зауважив Андрій Покровський.







У фільмі «СВІДОМІ». 2 роки для Луцька і лучан» співзасновники Тарас Шкітер та Михайло Наход розповіли про проекти, які реалізовує команда. Також у відео присутні чимало відгуків від вдячних лучан.



Розповідають, що свою роботу упродовж двох років «СВІДОМІ» зосередили на таких основних напрямках:



- безпека та здоров'я лучан (Андрій Покровський виділив 500 тисяч на Ситуаційний центр, придбав ендоскоп та побутову техніку для Луцької міської клінічної лікарні);



- освічена молодь (команда «СВІДОМИХ» реалізовує корисні проєкти «Школа свідомого громадянина», ток-шоу з антиреклами наркотичних речовин, а Андрій Покровський подарував сучасні мультиборди у три школи міста);



- підтримка соціально-незахищених категорій населення (діє соціальний проєкт «Доступний кіно/театр»);



- підтримка атовців (засновник Руху виділив мільйон для придбання житла атовцям).



Переглядаючи фільм, очевидно, що робота «СВІДОМИХ» знаходить підтримку у містян, депутатів, освітян, медиків, студентів та підприємців.



Насамкінець лучани висловили свої побажання команді Громадянського Руху, а лідер команди Андрій Покровський поділився баченням майбутнього Луцька.



«Якщо Луцьк буде таким містом, яким би я хотів його бачити, а я хотів би його бачити сучасним, самодостатнім і європейським. У якому ідеально налагоджена транспортна інфраструктура, є зелені зони, ідеальні дороги, відремонтовані всі комунікації, з крану тече чиста, майже джерельна вода, завжди є опалення, гаряча вода постійно в крані і все решта. Я хотів би бачити таке місто. І орієнтуюся й знаю, як робити це все. А все залежить від лучан. Якщо вони також хотіли б це мати, то, я думаю, що говорити багато не потрібно. Треба підкочувати рукави і працювати», – наголосив засновник «СВІДОМИХ».









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «12 Канал» зняв документальний фільм про дворічну активну діяльність Громадянського Руху «СВІДОМІ».Відео громадська організація опублікувала у себе на каналі у YouTube, повідомляє ІА "Конкурент" Нагадають, що Громадянський Рух «СВІДОМІ» був заснований політиком та бізнесменомразом з однодумцями два роки тому, у серпні 2017 року.«Цей Рух в першу чергу створений для того, щоб кожен з вас міг усвідомлювати, що у Луцьку є свідомі та відповідальні люди!», – зауважив Андрій Покровський.У фільмі «СВІДОМІ». 2 роки для Луцька і лучан» співзасновникитарозповіли про проекти, які реалізовує команда. Також у відео присутні чимало відгуків від вдячних лучан.Розповідають, що свою роботу упродовж двох років «СВІДОМІ» зосередили на таких основних напрямках:- безпека та здоров'я лучан (Андрій Покровський виділив 500 тисяч на Ситуаційний центр, придбав ендоскоп та побутову техніку для Луцької міської клінічної лікарні);- освічена молодь (команда «СВІДОМИХ» реалізовує корисні проєкти «Школа свідомого громадянина», ток-шоу з антиреклами наркотичних речовин, а Андрій Покровський подарував сучасні мультиборди у три школи міста);- підтримка соціально-незахищених категорій населення (діє соціальний проєкт «Доступний кіно/театр»);- підтримка атовців (засновник Руху виділив мільйон для придбання житла атовцям).Переглядаючи фільм, очевидно, що робота «СВІДОМИХ» знаходить підтримку у містян, депутатів, освітян, медиків, студентів та підприємців.Насамкінець лучани висловили свої побажання команді Громадянського Руху, а лідер команди Андрій Покровський поділився баченням майбутнього Луцька.«Якщо Луцьк буде таким містом, яким би я хотів його бачити, а я хотів би його бачити сучасним, самодостатнім і європейським. У якому ідеально налагоджена транспортна інфраструктура, є зелені зони, ідеальні дороги, відремонтовані всі комунікації, з крану тече чиста, майже джерельна вода, завжди є опалення, гаряча вода постійно в крані і все решта. Я хотів би бачити таке місто. І орієнтуюся й знаю, як робити це все. А все залежить від лучан. Якщо вони також хотіли б це мати, то, я думаю, що говорити багато не потрібно. Треба підкочувати рукави і працювати», – наголосив засновник «СВІДОМИХ».

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