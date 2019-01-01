Газ у жовтні для українців подешевшає





Таким чином з квітня 2019 року ціна газу для населення знизилася на 32%, на цьому наголошують у пресслужбі "Нафтогазу", - повідомляє



Там зазначають, що ціни газу на європейському ринку вже суттєво збільшилися порівняно з літнім рівнем. Однак ціна газу в Україні визначається за формулою, яка відображує ринкові ціни з двомісячним відставанням. На це слід звернути увагу українцям, які скористувались послугою "Газовий запас".



Враховуючи ринкову ситуацію у вересні, жовтнева регульована ціна газу (4272,76 гривень за тисячу кубометрів) виявилася нижчою, ніж ціна на умовах пропозиції "Газовий запас" (4874,42 гривень за тисячу кубометрів),

– пояснюють у "Нафтогазі".



Зазначають, послугою "Газовий запас" скористалося загалом 55 тисяч українських родин. Приєднатись вже не можна – термін дії завершився.



Отже, у цій послузі закріплена вартість газу на рівні 4874,42 гривні за тисячу кубометрів – ціна майже 602 більше, ніж коштуватиме газ в жовтні. Однак у "Нафтогазі" запропонували українцям вихід із ситуації.



За умовами пропозиції, у жовтні споживачам запропонують оплатити газ за нижчою, регульованою ціною.



Придбаний газовий запас при цьому збережуть на зимові місяці, коли очікується збільшення ціни.



Якщо весь переплачений обсяг газу за зиму використати не вдасться, то залишок грошей споживачу повернуть на рахунок.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У жовтні 2019 року "Нафтогаз" знизить рівень цін на газ для населення на 4,9% у порівнянні із вереснем. Ціна тисячі кубометрів газу без податків та додаткових нарахувань становитиме 4272,76 гривні.Таким чином з квітня 2019 року ціна газу для населення знизилася на 32%, на цьому наголошують у пресслужбі "Нафтогазу", - повідомляє "24 канал". Там зазначають, що ціни газу на європейському ринку вже суттєво збільшилися порівняно з літнім рівнем. Однак ціна газу в Україні визначається за формулою, яка відображує ринкові ціни з двомісячним відставанням. На це слід звернути увагу українцям, які скористувались послугою "Газовий запас".Враховуючи ринкову ситуацію у вересні, жовтнева регульована ціна газу (4272,76 гривень за тисячу кубометрів) виявилася нижчою, ніж ціна на умовах пропозиції "Газовий запас" (4874,42 гривень за тисячу кубометрів),– пояснюють у "Нафтогазі".Зазначають, послугою "Газовий запас" скористалося загалом 55 тисяч українських родин. Приєднатись вже не можна – термін дії завершився.Отже, у цій послузі закріплена вартість газу на рівні 4874,42 гривні за тисячу кубометрів – ціна майже 602 більше, ніж коштуватиме газ в жовтні. Однак у "Нафтогазі" запропонували українцям вихід із ситуації.За умовами пропозиції, у жовтні споживачам запропонують оплатити газ за нижчою, регульованою ціною.Придбаний газовий запас при цьому збережуть на зимові місяці, коли очікується збільшення ціни.Якщо весь переплачений обсяг газу за зиму використати не вдасться, то залишок грошей споживачу повернуть на рахунок.

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