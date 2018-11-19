Мрії збуваються: син загиблого Героя АТО вийшов на стадіон за руку з Роналду

Сергія Цимбала Олександр здійснив свою мрію – вийшов на стадіон за руку з видатним футболістом Кріштіану Роналду.



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"Маленький Сашко Цимбал. Сергій хотів би бачити, як його син веде за руку Кріштіану Роналду на поле у ​​вирішальному матчі Україна-Португалія. Росія ворог!" - написав Анатолій Адамовський на своїй сторінці у соціальній мережі.



У свою чергу Андрій Павелко, президент Української асоціації футболу, зазначив, що Сергій ціною власного життя врятував своїх побратимів, для яких назавжди залишився найкращим другом і душею батальйону. Він сам любив футбол і передав це захоплення синові.



"Світла пам’ять Герою України! Нехай Господь благословить та оберігає його сім’ю й дарує маленькому Сашку щасливу долю", - додав Павелко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 жовтн перед матчем Україна-Португалія, 8-річний син загиблого героя АТОздійснив свою мрію – вийшов на стадіон за руку з видатним футболістомПро це повідомляє "Цензор.нет". "Маленький Сашко Цимбал. Сергій хотів би бачити, як його син веде за руку Кріштіану Роналду на поле у ​​вирішальному матчі Україна-Португалія. Росія ворог!" - написавна своїй сторінці у соціальній мережі.У свою чергу, президент Української асоціації футболу, зазначив, що Сергій ціною власного життя врятував своїх побратимів, для яких назавжди залишився найкращим другом і душею батальйону. Він сам любив футбол і передав це захоплення синові."Світла пам’ять Герою України! Нехай Господь благословить та оберігає його сім’ю й дарує маленькому Сашку щасливу долю", - додав Павелко.

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