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Мрії збуваються: син загиблого Героя АТО вийшов на стадіон за руку з Роналду

Мрії збуваються: син загиблого Героя АТО вийшов на стадіон за руку з Роналду
14 жовтн перед матчем Україна-Португалія, 8-річний син загиблого героя АТО Сергія Цимбала Олександр здійснив свою мрію – вийшов на стадіон за руку з видатним футболістом Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє "Цензор.нет".

"Маленький Сашко Цимбал. Сергій хотів би бачити, як його син веде за руку Кріштіану Роналду на поле у ​​вирішальному матчі Україна-Португалія. Росія ворог!" - написав Анатолій Адамовський на своїй сторінці у соціальній мережі.

У свою чергу Андрій Павелко, президент Української асоціації футболу, зазначив, що Сергій ціною власного життя врятував своїх побратимів, для яких назавжди залишився найкращим другом і душею батальйону. Він сам любив футбол і передав це захоплення синові.

"Світла пам’ять Герою України! Нехай Господь благословить та оберігає його сім’ю й дарує маленькому Сашку щасливу долю", - додав Павелко.
Мрії збуваються: син загиблого Героя АТО вийшов на стадіон за руку з Роналду
Мрії збуваються: син загиблого Героя АТО вийшов на стадіон за руку з Роналду
Мрії збуваються: син загиблого Героя АТО вийшов на стадіон за руку з Роналду

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Теги: Герой, АТО, матч, Роналду
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