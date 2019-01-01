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Збір коштів на гелікоптер припинили: пошуки Олексія Веремійчика тривають. ФОТО. ВІДЕО

Збір коштів на гелікоптер припинили: пошуки Олексія Веремійчика тривають. ФОТО. ВІДЕО
Пошуки безвісти зниклого на озері Люб'язь Олексія Веремійчика активно тривають. Збір коштів на гелікоптер припинили.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила дружина Олексія – Анна Веремійчик.

Зазначає, що гелікоптер пошуковій групі та волонтерам надали люди із великим серцем абсолютно безкоштовно.

«Коштів зараз не потребуємо. Треба тільки люди, які будуть шукати мого чоловіка зі мною пліч-о-пліч», – пише Анна Веремійчик.

Люди, які займаються пошуком зниклого з місця події повідомили, що станом на ранок 16 жовтня на місці працює гелікоптер, пошукові собаки, водолази та небайдужі волонтери, що разом прочісують акваторію і прилеглу до водойми місцевість.

Збір коштів на гелікоптер припинили: пошуки Олексія Веремійчика тривають. ФОТО. ВІДЕО


Нагадаємо, 12 жовтня, під час риболовлі на озері Люб’язь у Любешівському районі зник директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексій Веремійчик.





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Відео та фото – Олексія Кушнєра.

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Теги: Олексій Веремійчик, пошуки, безвісти зниклий, Любязь, гелікоптер
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