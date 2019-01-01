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У поліції розповіли, за що штрафують водіїв «євроблях»

У поліції розповіли, за що штрафують водіїв «євроблях»
Власників євроблях штрафують лише за порушення ПДР, як і інших водіїв.

За порушення умов митного ввезення власників євроблях не штрафують, адже відстрочено саме притягнення до відповідальності. Стосовно порушень ПДР до них застосовуються такі ж штрафні санкції, як і до інших водіїв, - пишуть Факти.

Про це розповів перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Відстрочено саме притягнення до відповідальності (за порушення умов митного ввезення автомобілів на іноземній реєстрації, – Ред.). Якщо ми бачимо інше порушення правил дорожнього руху, або вчинення злочину з допомогою даного транспортного засобу – ми реагуємо як на звичайний інший транспорт", – сказав він.

Патрульні виписують постанову на водія з його українським водійським посвідченням.

"Виносять постанову саме на водія, але не за порушення щодо митного режиму, а за безпосереднє порушення", – пояснив Білошицький.

Нагадаємо, що Кабмін дав розпорядження поліції не штрафувати власників нерозмитнених автомобілів.

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Теги: євробляхи, штрафи, поліція
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