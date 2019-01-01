На Волині під час розкопок знайшли рештки 33-ох солдатів. ФОТО





Про пишуть в соцмережі на сторінці Луківської ОТГ, - інформує



До розкопок також долучились учні школи.



Так, за три дні пошукових робіт відкопали рештки 33 загиблих воїнів, які брали участь у звільненні села Мацеїв. 28 жовтня в селищі Луків у братській могилі планують перепоховати рештки 27-ти солдат.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пошуковий загін «Відродження» на території Турійського району біля сіл Годовичі, Торговище, Відюти та Ставок проводили розкопки тіл солдатів часів Другої світової війниПро пишуть в соцмережі на сторінці Луківської ОТГ, - інформує Суспільне Волинь До розкопок також долучились учні школи.Так, за три дні пошукових робіт відкопали рештки 33 загиблих воїнів, які брали участь у звільненні села Мацеїв. 28 жовтня в селищі Луків у братській могилі планують перепоховати рештки 27-ти солдат.

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