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На Волині під час розкопок знайшли рештки 33-ох солдатів. ФОТО

На Волині під час розкопок знайшли рештки 33-ох солдатів. ФОТО
Пошуковий загін «Відродження» на території Турійського району біля сіл Годовичі, Торговище, Відюти та Ставок проводили розкопки тіл солдатів часів Другої світової війни

Про пишуть в соцмережі на сторінці Луківської ОТГ, - інформує Суспільне Волинь.

До розкопок також долучились учні школи.

Так, за три дні пошукових робіт відкопали рештки 33 загиблих воїнів, які брали участь у звільненні села Мацеїв. 28 жовтня в селищі Луків у братській могилі планують перепоховати рештки 27-ти солдат.

На Волині під час розкопок знайшли рештки 33-ох солдатів. ФОТО
На Волині під час розкопок знайшли рештки 33-ох солдатів. ФОТО
На Волині під час розкопок знайшли рештки 33-ох солдатів. ФОТО
На Волині під час розкопок знайшли рештки 33-ох солдатів. ФОТО
На Волині під час розкопок знайшли рештки 33-ох солдатів. ФОТО
На Волині під час розкопок знайшли рештки 33-ох солдатів. ФОТО
На Волині під час розкопок знайшли рештки 33-ох солдатів. ФОТО
На Волині під час розкопок знайшли рештки 33-ох солдатів. ФОТО

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Теги: солдати, рештки, розкопки
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