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На ліквідацію екологічного лиха у Ковелі потрібні додаткові кошти

На ліквідацію екологічного лиха у Ковелі потрібні додаткові кошти
Народний депутат, перший заступник голови парламентського Комітету з питань екологічної політики та природокористування Степан Івахів звернувся із депутатським запитом до Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

Про це повідомляють на сайті благодійного фонду Степана Івахіва “Патріоти Волині”.

У своєму зверненні народний обранець просить очільника уряду виділити з держбюджету кошти для завершення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що виникла внаслідок діяльності ковельської філії ДП “Укрветсанзавод”, та утримання в належному санітарному стані місця захоронення рештків тварин та відходів тваринного походження

Степан Івахів не вперше звертається до урядовців з приводу цієї тематики. На початку 2017 року, коли діяльність ковельської філії “Укрветсанзаводу” призвела до надзвичайної ситуації техногенного характеру місцевого рівня, він, як депутат-мажоритарник, підняв проблему ліквідації екологічно небезпечного підприємства на державному рівні. Після звернення нардепа до тодішнього Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана відповідальним за ситуацію на ковельському ветсанзаводі в уряді призначили першого віце-прем’єра Степана Кубіва. Оперативно був напрацьований комплекс заходів для ліквідації надзвичайної ситуації. За сприяння Степана Івахіва на його реалізацію тоді було виділено 17 млн. гривень з резервного фонду Державного бюджету України. Загалом же, за інформацією Ковельської міської ради, вартість необхідного комплексу заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на той час становила близько 28 млн. гривень.

Окрім того, за власні кошти народного депутата для місцевої філії ДП “Укрветсанзавод” закупили піролізну піч для спалювання решток тварин та кагатованої сировини, а благодійний фонд Степана Івахіва “Патріоти Волині” потурбувався про оздоровлення більше сотні дітей з родин ковельчан, які проживають в районі ветсанзаводу, на Азовському морі. Проте, вжиті в минулому заходи не в повній мірі вирішили проблему з ліквідацією наслідків діяльності ковельської філії ДП “Укрветсанзавод”, яка нині не працює і перебуває в стадії банкрутства.

Приводом для нового звернення народного депутата до урядовців стала ситуація із залізобетонними резервуарами, куди 1,5 року тому помістили відходи з території місцевої філії “Укрветсанзаводу”.

На ліквідацію екологічного лиха у Ковелі потрібні додаткові кошти
На ліквідацію екологічного лиха у Ковелі потрібні додаткові кошти


Ці ємності протікають, що створює загрозу потрапляння рідини в грунт, а також забруднення води та повітря. Невідомо, хто є відповідальним за даний об’єкт, який в минулому використовували як відстійники колишнього крохмального заводу. До сьогодні не завершено роботи по забезпеченню мешканців Ковеля, які постраждали від діяльності місцевої філії “Укрветсанзаводу”, чистою питною водою.

"На сьогоднішні є гостра необхідність виконання додаткових робіт, спрямованих на утилізацію відходів тваринного походження та утримання місця їх захоронення у належному санітарному стані, що, відповідно, вимагає додаткового фінансування", - йдеться у депутатському запиті Степана Івахіва до Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

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Теги: екологія, лихо, нардеп, Ковель, Степан Івахів
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