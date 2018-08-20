У Струмівці здають в оренду приміщення для будь-яких заходів*





Про це повідомляє адміністрація компанії.



Оренда приміщення WEST AUTO HUB має низку переваг.



- Розташування за межами міста знімає обмеження в часі та гучності. Тут можна слухати пісні до самого ранку.



- Площа приміщення 800 кв.м, тут можна розмістити до 500 посадкових місць.



- Велика територія на вулиці дасть змогу розширити та урізноманітнити подію.



- Місце ідеально підійде для проведення семінарів та тренінгів.



- Хороше світло, професійний звук та сцена, яка крутиться, дають можливість організувати тут концерти, покази мод, вечірки, фотосесії, відеозйомки тощо.



- За потреби надають не лише приміщення, а й автомобілі, фотографа та відеооператора.



- На території комплексу працює цілодобова охорона та відеонагляд, для всіх учасників події - безкоштовна парковка.



- У приміщенні є два кафе, які охоче відкриють свої двері для ваших гостей.



Територія комплексу WEST AUTO HUB відкрита до найрізноманітніших пропозицій. Тут проходило практичне навчання з колірування автомобілів від Студия Авто Детейлинга "Carclean", Lutsk Fashion Weekend, театральний фестиваль “Мандрівний вішак” від ГаРмИдЕр, кілька цікавих відеозйомок та дуже багато фотосесій.



Ціна на оренду приміщення дуже приваблива.



Контактний телефон 067 158 86 08.

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