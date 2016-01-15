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«Багато років працювали пліч-о-пліч», – Генсекретар НАТО відзначив реформи Порошенка

«Багато років працювали пліч-о-пліч», – Генсекретар НАТО відзначив реформи Порошенка
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив реформи, здійснені за час президентства Петра Порошенка для членства України в Альянсі.

Про це він сказав під час заходів в рамках Парламентської асамблеї НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на «Обозреватель».

Єнс Столтенберг підкреслив, що Альянс підтримує рух України до подальшої європейської інтеграції, зокрема, до членства в ЄС.
«Ми вважаємо, що потрібно зосередитись насамперед на реформах, на модернізації країни», – зауважив він.

«Я бачу президента Порошенка тут в залі. Ми в свій час із ним дуже багато років працювали пліч о пліч», – сказав Єнс Столтенберг.

Він зауважив, що Альянс посилює підтримку України та співпрацю в умовах продовження дестабілізації ситуації на сході країни та в Криму.

«Після інциденту із захопленням українських кораблів в Азовському морі у Керченській протоці ми вирішили робити більше у військово-морській сфері. Ми працюємо з морською академією в Одесі», – розповів він.

Він повідомив, що за декілька тижнів Північноатлантична рада прибуде в Україну з візитом, «щоб висловити свою міцну політичну підтримку».

«А ми як члени Альянсу посилюємо практичну підтримку України. Тому що ця підтримка допомагає не тільки Україні, але й загалом підтримує той порядок, який заснований на правилах. Що дуже важливо для всіх нас», – наголосив Генсек НАТО.

Він висловив сподівання, що партнерство України і НАТО і надалі посилюватиметься.

«Це добре і для НАТО, і для України для модернізації наших інститутів безпеки і оборони», – сказав Генеральний секретар Альянсу.

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Теги: Столтенберг, реформи, Порошенко
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