«Багато років працювали пліч-о-пліч», – Генсекретар НАТО відзначив реформи Порошенка

Єнс Столтенберг зазначив реформи, здійснені за час президентства Петра Порошенка для членства України в Альянсі.



Про це він сказав під час заходів в рамках Парламентської асамблеї НАТО, повідомляє



Єнс Столтенберг підкреслив, що Альянс підтримує рух України до подальшої європейської інтеграції, зокрема, до членства в ЄС.

«Ми вважаємо, що потрібно зосередитись насамперед на реформах, на модернізації країни», – зауважив він.



«Я бачу президента Порошенка тут в залі. Ми в свій час із ним дуже багато років працювали пліч о пліч», – сказав Єнс Столтенберг.



Він зауважив, що Альянс посилює підтримку України та співпрацю в умовах продовження дестабілізації ситуації на сході країни та в Криму.



«Після інциденту із захопленням українських кораблів в Азовському морі у Керченській протоці ми вирішили робити більше у військово-морській сфері. Ми працюємо з морською академією в Одесі», – розповів він.



Він повідомив, що за декілька тижнів Північноатлантична рада прибуде в Україну з візитом, «щоб висловити свою міцну політичну підтримку».



«А ми як члени Альянсу посилюємо практичну підтримку України. Тому що ця підтримка допомагає не тільки Україні, але й загалом підтримує той порядок, який заснований на правилах. Що дуже важливо для всіх нас», – наголосив Генсек НАТО.



Він висловив сподівання, що партнерство України і НАТО і надалі посилюватиметься.



«Це добре і для НАТО, і для України для модернізації наших інститутів безпеки і оборони», – сказав Генеральний секретар Альянсу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Генеральний секретар НАТОзазначив реформи, здійснені за час президентства Петра Порошенка для членства України в Альянсі.Про це він сказав під час заходів в рамках Парламентської асамблеї НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на «Обозреватель» Єнс Столтенберг підкреслив, що Альянс підтримує рух України до подальшої європейської інтеграції, зокрема, до членства в ЄС.«Ми вважаємо, що потрібно зосередитись насамперед на реформах, на модернізації країни», – зауважив він.«Я бачу президентатут в залі. Ми в свій час із ним дуже багато років працювали пліч о пліч», – сказав Єнс Столтенберг.Він зауважив, що Альянс посилює підтримку України та співпрацю в умовах продовження дестабілізації ситуації на сході країни та в Криму.«Після інциденту із захопленням українських кораблів в Азовському морі у Керченській протоці ми вирішили робити більше у військово-морській сфері. Ми працюємо з морською академією в Одесі», – розповів він.Він повідомив, що за декілька тижнів Північноатлантична рада прибуде в Україну з візитом, «щоб висловити свою міцну політичну підтримку».«А ми як члени Альянсу посилюємо практичну підтримку України. Тому що ця підтримка допомагає не тільки Україні, але й загалом підтримує той порядок, який заснований на правилах. Що дуже важливо для всіх нас», – наголосив Генсек НАТО.Він висловив сподівання, що партнерство України і НАТО і надалі посилюватиметься.«Це добре і для НАТО, і для України для модернізації наших інститутів безпеки і оборони», – сказав Генеральний секретар Альянсу.

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