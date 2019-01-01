За тиждень з волинських аліментників стягнули майже 2 мільйони гривень
Сьогодні, 21:16
Працівники органів державної виконавчої служби Волинської області за тиждень стягнули 1 929 414 гривень аліментів.
Про це повідомили у Головному територіальному управління юстиції у Волинській області, пише Район.Рожище.
Найкращий результат показали державні виконавці Рожищенського районного відділу ДВС – майже третину суми, тобто 494 862 гривні.
«Як бачимо, результат непоганий. Приємно спостерігати позитивну динаміку у сплаті аліментів. Працюємо задля захисту прав наших маленьких громадян», – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у Головному територіальному управління юстиції у Волинській області, пише Район.Рожище.
Найкращий результат показали державні виконавці Рожищенського районного відділу ДВС – майже третину суми, тобто 494 862 гривні.
«Як бачимо, результат непоганий. Приємно спостерігати позитивну динаміку у сплаті аліментів. Працюємо задля захисту прав наших маленьких громадян», – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку вже можна придбати вакцину від грипу
Сьогодні, 21:34
За тиждень з волинських аліментників стягнули майже 2 мільйони гривень
Сьогодні, 21:16
«Укрзалізниця» планує запустити Wi-Fi у поїздах
Сьогодні, 20:48