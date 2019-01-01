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За тиждень з волинських аліментників стягнули майже 2 мільйони гривень

За тиждень з волинських аліментників стягнули майже 2 мільйони гривень
Працівники органів державної виконавчої служби Волинської області за тиждень стягнули 1 929 414 гривень аліментів.

Про це повідомили у Головному територіальному управління юстиції у Волинській області, пише Район.Рожище.

Найкращий результат показали державні виконавці Рожищенського районного відділу ДВС – майже третину суми, тобто 494 862 гривні.

«Як бачимо, результат непоганий. Приємно спостерігати позитивну динаміку у сплаті аліментів. Працюємо задля захисту прав наших маленьких громадян», – йдеться у повідомленні.

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Теги: аліменти, гроші. стягнення, виконавча служба. юстиція
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