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На Одещині – смертельна аварія: легковик не пропустив автобус. ВІДЕО

На Одещині – смертельна аварія: легковик не пропустив автобус. ВІДЕО
Дорожньо-транспортна пригода сталася за участю маршрутного таксі та автомобіля «Волга».

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Попередньо встановлено, що 52-річний водій легковика, з’їжджаючи з головної дороги на другорядну, не надав перевагу зустрічному транспорту та здійснив зіткнення з автобусом сполученням «Доброслав-Одеса».

В результаті події 82-річна пасажирка «Волги» загинула на місці, ще четверо пасажирів маршрутного таксі отримали незначні тілесні ушкодження.



Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

На Одещині – смертельна аварія: легковик не пропустив автобус. ВІДЕО
На Одещині – смертельна аварія: легковик не пропустив автобус. ВІДЕО

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Теги: аварія, легковик, автобус. смерть
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