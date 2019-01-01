На Одещині – смертельна аварія: легковик не пропустив автобус. ВІДЕО





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Попередньо встановлено, що 52-річний водій легковика, з’їжджаючи з головної дороги на другорядну, не надав перевагу зустрічному транспорту та здійснив зіткнення з автобусом сполученням «Доброслав-Одеса».



В результаті події 82-річна пасажирка «Волги» загинула на місці, ще четверо пасажирів маршрутного таксі отримали незначні тілесні ушкодження.







Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.



Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода сталася за участю маршрутного таксі та автомобіля «Волга».Про це повідомляє поліція Одеської області Попередньо встановлено, що 52-річний водій легковика, з’їжджаючи з головної дороги на другорядну, не надав перевагу зустрічному транспорту та здійснив зіткнення з автобусом сполученням «Доброслав-Одеса».В результаті події 82-річна пасажирка «Волги» загинула на місці, ще четверо пасажирів маршрутного таксі отримали незначні тілесні ушкодження.Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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