Волинянка Майя Москвич презентує фільм «Невидимий батальйон» у Франції





Презентація фільму відбулася 14 жовтня, у День захисника України, а наступного дня було багато зустрічей та спілкування. Про це інформує волонтер, медик доброволець АТО Іванна Чобанюк, - пише



"Оскільки Франція є учасником Нормандської четвірки нам зараз дуже важливо донести, що існуючі «домовленості» є неприйнятними для України. Всі ми хочемо миру в нашій країні, але не такою ціною. Тому ми їдемо як представники активної частини української спільноти, а не лише заради показу фільму про жінок на війні", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українська делегація презентувала у Франції фільм про українських жінок у війні на Донбасі «Невидимий батальйон».Презентація фільму відбулася 14 жовтня, у День захисника України, а наступного дня було багато зустрічей та спілкування. Про це інформує волонтер, медик доброволець АТО Іванна Чобанюк, - пише Волинь-нова "Оскільки Франція є учасником Нормандської четвірки нам зараз дуже важливо донести, що існуючі «домовленості» є неприйнятними для України. Всі ми хочемо миру в нашій країні, але не такою ціною. Тому ми їдемо як представники активної частини української спільноти, а не лише заради показу фільму про жінок на війні", - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію