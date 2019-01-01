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Волинянка Майя Москвич презентує фільм «Невидимий батальйон» у Франції

Волинянка Майя Москвич презентує фільм «Невидимий батальйон» у Франції
Українська делегація презентувала у Франції фільм про українських жінок у війні на Донбасі «Невидимий батальйон».

Презентація фільму відбулася 14 жовтня, у День захисника України, а наступного дня було багато зустрічей та спілкування. Про це інформує волонтер, медик доброволець АТО Іванна Чобанюк, - пише Волинь-нова.

"Оскільки Франція є учасником Нормандської четвірки нам зараз дуже важливо донести, що існуючі «домовленості» є неприйнятними для України. Всі ми хочемо миру в нашій країні, але не такою ціною. Тому ми їдемо як представники активної частини української спільноти, а не лише заради показу фільму про жінок на війні", - йдеться у дописі.
Волинянка Майя Москвич презентує фільм «Невидимий батальйон» у Франції


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Теги: Майя Москвич, фільм
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