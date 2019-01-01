У Нововолинську обікрали дитсадок





Відомо, що злодій пробрався у групу на другому поверсі через сходи, які ведуть на балкон. У садку є сторож, яка обходила територію вночі, - пише



У відділенні Нововолинської поліції повідомили, що на місці працює слідчо-оперативна група, встановлюють обставини події.



Деталі крадіжки повідомлять згодом.



Нагадаємо, у ніч на 11-те жовтня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Нововолинську зранку 17-го жовтня у закладі дошкільної освіти №1 на вулиці Маяковського, 14 виявили крадіжку.Відомо, що злодій пробрався у групу на другому поверсі через сходи, які ведуть на балкон. У садку є сторож, яка обходила територію вночі, - пише Буг У відділенні Нововолинської поліції повідомили, що на місці працює слідчо-оперативна група, встановлюють обставини події.Деталі крадіжки повідомлять згодом.Нагадаємо, у ніч на 11-те жовтня у Нововолинську до дитячого садка №6 «Журавлик» пробрався злодій . Тоді викрали телевізор, гроші в сумі 1700 гривень та солодощі.

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