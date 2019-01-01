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У Нововолинську обікрали дитсадок

У Нововолинську обікрали дитсадок
В Нововолинську зранку 17-го жовтня у закладі дошкільної освіти №1 на вулиці Маяковського, 14 виявили крадіжку.

Відомо, що злодій пробрався у групу на другому поверсі через сходи, які ведуть на балкон. У садку є сторож, яка обходила територію вночі, - пише Буг.

У відділенні Нововолинської поліції повідомили, що на місці працює слідчо-оперативна група, встановлюють обставини події.

Деталі крадіжки повідомлять згодом.

Нагадаємо, у ніч на 11-те жовтня у Нововолинську до дитячого садка №6 «Журавлик» пробрався злодій. Тоді викрали телевізор, гроші в сумі 1700 гривень та солодощі.

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Теги: дитсадок, Нововолинськ
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