У Нововолинську обікрали дитсадок
Сьогодні, 10:55
В Нововолинську зранку 17-го жовтня у закладі дошкільної освіти №1 на вулиці Маяковського, 14 виявили крадіжку.
Відомо, що злодій пробрався у групу на другому поверсі через сходи, які ведуть на балкон. У садку є сторож, яка обходила територію вночі, - пише Буг.
У відділенні Нововолинської поліції повідомили, що на місці працює слідчо-оперативна група, встановлюють обставини події.
Деталі крадіжки повідомлять згодом.
Нагадаємо, у ніч на 11-те жовтня у Нововолинську до дитячого садка №6 «Журавлик» пробрався злодій. Тоді викрали телевізор, гроші в сумі 1700 гривень та солодощі.
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Відомо, що злодій пробрався у групу на другому поверсі через сходи, які ведуть на балкон. У садку є сторож, яка обходила територію вночі, - пише Буг.
У відділенні Нововолинської поліції повідомили, що на місці працює слідчо-оперативна група, встановлюють обставини події.
Деталі крадіжки повідомлять згодом.
Нагадаємо, у ніч на 11-те жовтня у Нововолинську до дитячого садка №6 «Журавлик» пробрався злодій. Тоді викрали телевізор, гроші в сумі 1700 гривень та солодощі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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