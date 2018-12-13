На період осінніх канікул пустять додатковий потяг «Ковель-Київ»
Сьогодні, 17:27
«Укрзалізниця» призначила 12 додаткових поїздів на період осінніх канікул. Серед них – потяг «Ковель-Київ».
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Проїзні документи можна придбати онлайн або в залізничних касах.
Відтак, поїзд «Ковель-Київ» 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 жовтня, 3 листопада вирушить до Києва. У зворотному напрямку — 18, 21, 23, 25, 28, 30 жовтня та 1 листопада.
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Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Проїзні документи можна придбати онлайн або в залізничних касах.
Відтак, поїзд «Ковель-Київ» 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 жовтня, 3 листопада вирушить до Києва. У зворотному напрямку — 18, 21, 23, 25, 28, 30 жовтня та 1 листопада.
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