На період осінніх канікул пустять додатковий потяг «Ковель-Київ»





Про це повідомили у пресслужбі компанії.



Проїзні документи можна придбати онлайн або в залізничних касах.



Відтак, поїзд «Ковель-Київ» 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 жовтня, 3 листопада вирушить до Києва. У зворотному напрямку — 18, 21, 23, 25, 28, 30 жовтня та 1 листопада.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Укрзалізниця» призначила 12 додаткових поїздів на період осінніх канікул. Серед них – потяг «Ковель-Київ».Про це повідомили у пресслужбі компанії.Проїзні документи можна придбати онлайн або в залізничних касах.Відтак, поїзд «Ковель-Київ» 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 жовтня, 3 листопада вирушить до Києва. У зворотному напрямку — 18, 21, 23, 25, 28, 30 жовтня та 1 листопада.

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