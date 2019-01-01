Лучанка запевняє, що живодер викинув її собаку з вікна сьомого поверху

У Луцьку чоловік викинув собаку з вікна 7 поверху. 5-річний песик мучився під сонцем ще добу, аж поки «хтось» не забрав його тіло посеред ночі.Про трагедіюрозповіла, власниця йоркширського тер’єра, якого вбили. Його звали15 жовтня, коли це трапилося, Марина саме була на роботі. Вдома лишилося двоє її дітей. Чоловік помер 6 років тому, тож жінка змушена сама утримувати родину. Проживає вона із сім’єю у квартирі батьків в одній із луцьких багатоповерхівок. Окрім неї та дітей, там мешкають ще власники квартири та сестра з чоловіком і своїми чадами. Загалом – 12 людей у трикімнатній квартирі на сьомому поверсі. Марина каже, що в таких умовах змушена жити вже багато років з того часу, коли 6 років тому сестра попросила впустити в дім її із трьома дітьми та ще тоді цивільним чоловіком. Саме цього чоловіка на ім’яМарина і звинувачує в тому, що він викинув її Сема з вікна сьомого поверху, а потім вночі прибрав тіло, аби ніхто не бачив.«Вони не могли знімати квартиру, хоч мають будинок в селі. Діти – луцькі, тож не звикли до сільських умов і я їх пошкодувала. Обіцяли підшукати найближчим часом собі помешкання, але за всі ці роки так нічого і не надумали. Народили тут ще двох дітей. Всього тепер п’ятеро, меншим – 2 і 3 роки», – розповідає Марина. Сама вона перебралася до крихітної кімнатки зі своїми дітьми та найменшим членом родини – йорком Семом.Жінка каже, що це був не просто домашній улюбленець, це – частина родини. «Добрий, вірний, відчував, коли мені погано. Завжди радів, коли приходили додому. Він не шумів, тільки як песик, знаєте, коли хтось повертається в квартиру міг з радощів кидатися в ноги», – згадує жінка.Зі слів Марини, Андрій М. працює у нічну зміну на одному з луцьких підприємств, тож вдень відсипається в кімнаті. «Я підозрюю, що Сем його розбудив. Раніше у мене була кішка, то він її ледь не вбив. Вона нявкала, а чоловік увірвався в мою кімнату без стуку і швирнув її об стінку, після чого сказав, що, як ще раз нявкне біля його кімнати, то він викине її з вікна», – говорить Марина. «Кішку я тоді віддала в приватний будинок подрузі, аби вберегти. Довго виходжувала її, бо тварина травмувалася дуже. Розповіла батькам про ситуацію, а вони тільки казали, що це дрібниця і не варто розпалювати ворожнечу з сестрою, бо ж в них - діти», – каже Марина.Марина повернулася з роботи пізно ввечері 15 жовтня. Її ніхто не зустрів. Тоді, не переодягаючись, вона кинулася шукати Сема околицями міста, розпитувати сусідів, писати оголошення у соцмережі. Наступного дня таки отримала відповідь. Один із сусідів розповів, що бачив малого на даху магазину, що під вікнами Марини. Магазин цей займає два поверхи, тож песик пролетів аж п’ять, поки впав сюди.«Там багато сусідів вивішують білизну і виходять. Балкон великий, тож ніхто не запідозрив нічого дивного, коли побачили собаку, який «грівся на сонечку». Сусід каже, що коли бачив його, то той ще помахав хвостиком, але не видав жодного звуку. Тільки коли наступного дня він побачив його на тому ж місці, то зрозумів, той вже не дихає. Він був живим…», – ледь стримуючи сльози, розповідає Марина.Вночі тіло Сема зникло.Жінка взялася розпитувати сусідів, чи бува бачив хтось, що трапилося, адже потрапити на той балкон і забрати тіло можна було тільки через котрусь із квартир на другому поверсі. Поки свідки лише встигли розповісти, що бачили там чоловіка в камуфляжі. «Коли одна з мешканок спитала його, хто він і що там робить, то той просто втік , тримаючи щось у руках», – зазначає жінка. Каже, на місці, де лежав її Сем, лишилася пляма крові.Марина зараз збирає усі докази, інформацію сусідів і шукає свідків, аби покарати винних у вбивстві тварини. Жінка каже, що писатиме заяву до поліції та зробить все, аби той, хто вбив собаку, був покараний.