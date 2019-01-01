На Волині розроблять план управління відходами





Про намір розробити такий документ повідомило управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, оголосивши відкриті торги, пише



Тендерні пропозиції від майбутніх учасників прийматимуть до 3 листопада.



Очікувана вартість розробки плану становить 1,2 мільйона гривень. Ці кошти спрямують з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.



Як вказано в тендерній документації, метою розроблення регіонального плану управління відходами у Волинській області є необхідність створення та забезпечення ефективного функціонування системи управління відходами на інноваційних засадах, впровадження стратегічного планування, що передбачатиме виконання низки заходів, спрямованих на реформування та удосконалення системи управління відходами в області, вибір оптимальної системи поводження з відходами та практичних заходів, необхідних для її впровадження.



Регіональний план має визначити конкретні заходи, відповідальних виконавців та строки здійснення заходів, джерела та обсягів фінансового забезпечення, засоби контролю та проведення моніторингу результатів реформування у сфері управління відходами на території області.



Регіональний план повинен охоплювати всі види діяльності, що належать до повноважень відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами.



План управління відходами на наступні 10 років для області мають підготувати до 18 грудня 2020 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом року планують розробити регіональний план управління відходами у Волинській області до 2030 року.Про намір розробити такий документ повідомило управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, оголосивши відкриті торги, пише ІА Волинські новини Тендерні пропозиції від майбутніх учасників прийматимуть до 3 листопада.Очікувана вартість розробки плану становить 1,2 мільйона гривень. Ці кошти спрямують з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.Як вказано в тендерній документації, метою розроблення регіонального плану управління відходами у Волинській області є необхідність створення та забезпечення ефективного функціонування системи управління відходами на інноваційних засадах, впровадження стратегічного планування, що передбачатиме виконання низки заходів, спрямованих на реформування та удосконалення системи управління відходами в області, вибір оптимальної системи поводження з відходами та практичних заходів, необхідних для її впровадження.Регіональний план має визначити конкретні заходи, відповідальних виконавців та строки здійснення заходів, джерела та обсягів фінансового забезпечення, засоби контролю та проведення моніторингу результатів реформування у сфері управління відходами на території області.Регіональний план повинен охоплювати всі види діяльності, що належать до повноважень відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами.План управління відходами на наступні 10 років для області мають підготувати до 18 грудня 2020 року.

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