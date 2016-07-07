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В 500 разів перевищує норму: на заводі на Одещині виявили джерело радіації

В 500 разів перевищує норму: на заводі на Одещині виявили джерело радіації
Небезпечні предмети, що випромінюють радіацію, в одному з приміщень держпідприємства в Южному під час планової перевірки виявили співробітники СБУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

– Спільна комісія з правоохоронців та місцевого самоврядування, що виїхала на місце події, підтвердила наявність в одному із герметичних ангарів обладнання, радіоактивне випромінювання якого перевищувало встановлені норми у більш ніж 500 разів, – йдеться у повідомленні.

Переміщення цих предметів за межі ангару загрожувало радіаційним забрудненням навколишньої території.

Поряд знаходяться склади морського порту із рослинними оліями та зерновими, тому радіація могла також поширитись за кордон під час експорту продовольства.

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– Наразі ситуацію локалізовано. Загрози життю та здоров`ю місцевого населення немає. До утилізації небезпечне обладнання передано на відповідальне зберігання спеціалізованому державному підприємству, – запевняють в СБУ.

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Теги: СБУ, завод, Одещина, радіація
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