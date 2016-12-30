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Вихідні на Новий рік 2020: скільки відпочиватимуть українці

Вихідні на Новий рік 2020: скільки відпочиватимуть українці
Кабінет міністрів рекомендує перенести два робочих дні, щоб на Новий рік 2020 українці відпочивали чотири дні поспіль.

Про це повідомляють ICTV Факти.

Перед Новим роком 2020 рекомендують перенести робочі дні з 30 і 31 грудня на 21 і 28 грудня відповідно.

Таким чином постанова Кабінету міністрів № 7-р пропонує чотири вихідних дні на Новий рік 2019 – з 29 грудня 2019 року по 1 січня 2020 року.

Також в грудні очікується додатковий вихідний 25 числа – Різдво.

Крім того, чотири вихідних буде і в січні 2020 року.

Пропонується перенести робочий день з 6 на 11 січня. Таким чином вихідні триватимуть з 4 по 7 січня.

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Теги: вихідні, Новий рік
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