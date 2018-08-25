На Волині хлопець вкрав посуд з кафе і під час затримання вдарив полісменку

У місті Камінь-Каширський молодик при затриманні за дрібну крадіжку чинив опір працівниці правоохоронних органів й наніс їй тілесні ушкодження.Про це повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції у Facebook.Житель Любешівщини, 2001 року народження, вчинив дрібну крадіжку в одному з кафе Камінь-Каширського: виніс із закладу пивний посуд.Дільнична офіцер, розшукавши порушника, переконала його добровільно повернути крадене. В подальшому під час затримання молодик вдарив працівницю поліції в обличчя, що спричинило дівчині тілесні ушкодження.Перехожі, які стали свідками цього інциденту, схопили порушника та допомогли правоохоронниці доправити його до відділу поліції.Відомості про подію внесли в ЄРДР, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Поліція просить осіб, вказаних на фото, відгукнутися для дачі свідчень за номером телефону 102.