На Волині хлопець вкрав посуд з кафе і під час затримання вдарив полісменку
Сьогодні, 11:02
У місті Камінь-Каширський молодик при затриманні за дрібну крадіжку чинив опір працівниці правоохоронних органів й наніс їй тілесні ушкодження.
Про це повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції у Facebook.
Житель Любешівщини, 2001 року народження, вчинив дрібну крадіжку в одному з кафе Камінь-Каширського: виніс із закладу пивний посуд.
Дільнична офіцер, розшукавши порушника, переконала його добровільно повернути крадене. В подальшому під час затримання молодик вдарив працівницю поліції в обличчя, що спричинило дівчині тілесні ушкодження.
Перехожі, які стали свідками цього інциденту, схопили порушника та допомогли правоохоронниці доправити його до відділу поліції.
Відомості про подію внесли в ЄРДР, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Поліція просить осіб, вказаних на фото, відгукнутися для дачі свідчень за номером телефону 102.
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Про це повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції у Facebook.
Житель Любешівщини, 2001 року народження, вчинив дрібну крадіжку в одному з кафе Камінь-Каширського: виніс із закладу пивний посуд.
Дільнична офіцер, розшукавши порушника, переконала його добровільно повернути крадене. В подальшому під час затримання молодик вдарив працівницю поліції в обличчя, що спричинило дівчині тілесні ушкодження.
Перехожі, які стали свідками цього інциденту, схопили порушника та допомогли правоохоронниці доправити його до відділу поліції.
Відомості про подію внесли в ЄРДР, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Поліція просить осіб, вказаних на фото, відгукнутися для дачі свідчень за номером телефону 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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