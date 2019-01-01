20 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

20 жовтня в народному календарі відзначається пам’ять двох святих, які носили ім’я Сергій. Перший з них, преподобний Сергій Печерський, жив у 13 столітті. Інший святий — Сергій Нуромський жив у 15 столітті.Іменини сьогодні святкують: Йосип, Михайло, Микола, Сергій, Юліан, - пише 24 канал.– Якщо сніг випаде 20 жовтня – чекайте на ранню зиму.– Сніг випав, але на деревах ще залишилося листя – до справжньої зими ще далеко.– Якщо 20 жовтня хороша погода, то такою вона буде впродовж трьох наступних тижнів.– Якщо на вулиці блідий місяць – за прикметами, почнеться сніг з морозом.1. Візьміться за справи, які ви давно відкладали. Сьогодні ви все зможете до кінця виконати.1. Сьогодні не варто брати гроші в борг. Краще подумайте над тим, де ви можете підзаробити.