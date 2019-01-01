20 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:20
20 жовтня в народному календарі відзначається пам’ять двох святих, які носили ім’я Сергій. Перший з них, преподобний Сергій Печерський, жив у 13 столітті. Інший святий — Сергій Нуромський жив у 15 столітті.
Іменини сьогодні святкують: Йосип, Михайло, Микола, Сергій, Юліан, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 20 жовтня
– Якщо сніг випаде 20 жовтня – чекайте на ранню зиму.
– Сніг випав, але на деревах ще залишилося листя – до справжньої зими ще далеко.
– Якщо 20 жовтня хороша погода, то такою вона буде впродовж трьох наступних тижнів.
– Якщо на вулиці блідий місяць – за прикметами, почнеться сніг з морозом.
Що можна робити 20 жовтня
1. Візьміться за справи, які ви давно відкладали. Сьогодні ви все зможете до кінця виконати.
Що не можна робити 20 жовтня
1. Сьогодні не варто брати гроші в борг. Краще подумайте над тим, де ви можете підзаробити.
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Іменини сьогодні святкують: Йосип, Михайло, Микола, Сергій, Юліан, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 20 жовтня
– Якщо сніг випаде 20 жовтня – чекайте на ранню зиму.
– Сніг випав, але на деревах ще залишилося листя – до справжньої зими ще далеко.
– Якщо 20 жовтня хороша погода, то такою вона буде впродовж трьох наступних тижнів.
– Якщо на вулиці блідий місяць – за прикметами, почнеться сніг з морозом.
Що можна робити 20 жовтня
1. Візьміться за справи, які ви давно відкладали. Сьогодні ви все зможете до кінця виконати.
Що не можна робити 20 жовтня
1. Сьогодні не варто брати гроші в борг. Краще подумайте над тим, де ви можете підзаробити.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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