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Розповіли, де лучани зможуть купити електронні квитки. ВІДЕО

Розповіли, де лучани зможуть купити електронні квитки. ВІДЕО
У відомому на Волині ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» на 12 каналі обговорили тему запровадження електронного квитка у громадському транспорті міста.

Також розповіли, де ж лучани та гості зможуть купити квитки для проїзду, - пише Конкурент.

Зі слів депутатки Луцької міської ради Алли Надточій, вони продаватимуться у багатьох супермаркетах.

«Будуть і на наших залізничних станціях, автостанціях, де приїжджають люди з інших міст, і зможуть собі придбати відразу при виході з автобуса, щоб рухатися по місту далі з цими тимчасовими квитками на 2 чи 3 поїздки. Якщо дійсно у торгових точках буде, то людям буде зручно. Адже кожен лучанин має точку біля себе, де він щодня заходить за покупками», – розповіла Алла Надточій.

Нагадаємо, запровадження електронного квитка у Луцьку планується на початку листопада.


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Теги: електронний квиток, Луцьк
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