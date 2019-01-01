Розповіли, де лучани зможуть купити електронні квитки. ВІДЕО





Також розповіли, де ж лучани та гості зможуть купити квитки для проїзду, - пише



Зі слів депутатки Луцької міської ради Алли Надточій, вони продаватимуться у багатьох супермаркетах.



«Будуть і на наших залізничних станціях, автостанціях, де приїжджають люди з інших міст, і зможуть собі придбати відразу при виході з автобуса, щоб рухатися по місту далі з цими тимчасовими квитками на 2 чи 3 поїздки. Якщо дійсно у торгових точках буде, то людям буде зручно. Адже кожен лучанин має точку біля себе, де він щодня заходить за покупками», – розповіла Алла Надточій.



Нагадаємо, запровадження електронного квитка у Луцьку планується на початку листопада.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У відомому на Волині ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» на 12 каналі обговорили тему запровадження електронного квитка у громадському транспорті міста.Також розповіли, де ж лучани та гості зможуть купити квитки для проїзду, - пише Конкурент Зі слів депутатки Луцької міської ради, вони продаватимуться у багатьох супермаркетах.«Будуть і на наших залізничних станціях, автостанціях, де приїжджають люди з інших міст, і зможуть собі придбати відразу при виході з автобуса, щоб рухатися по місту далі з цими тимчасовими квитками на 2 чи 3 поїздки. Якщо дійсно у торгових точках буде, то людям буде зручно. Адже кожен лучанин має точку біля себе, де він щодня заходить за покупками», – розповіла Алла Надточій.Нагадаємо, запровадження електронного квитка у Луцьку планується на початку листопада.

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