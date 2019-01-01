Розповіли, де лучани зможуть купити електронні квитки. ВІДЕО
Сьогодні, 17:25
У відомому на Волині ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» на 12 каналі обговорили тему запровадження електронного квитка у громадському транспорті міста.
Також розповіли, де ж лучани та гості зможуть купити квитки для проїзду, - пише Конкурент.
Зі слів депутатки Луцької міської ради Алли Надточій, вони продаватимуться у багатьох супермаркетах.
«Будуть і на наших залізничних станціях, автостанціях, де приїжджають люди з інших міст, і зможуть собі придбати відразу при виході з автобуса, щоб рухатися по місту далі з цими тимчасовими квитками на 2 чи 3 поїздки. Якщо дійсно у торгових точках буде, то людям буде зручно. Адже кожен лучанин має точку біля себе, де він щодня заходить за покупками», – розповіла Алла Надточій.
Нагадаємо, запровадження електронного квитка у Луцьку планується на початку листопада.
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Також розповіли, де ж лучани та гості зможуть купити квитки для проїзду, - пише Конкурент.
Зі слів депутатки Луцької міської ради Алли Надточій, вони продаватимуться у багатьох супермаркетах.
«Будуть і на наших залізничних станціях, автостанціях, де приїжджають люди з інших міст, і зможуть собі придбати відразу при виході з автобуса, щоб рухатися по місту далі з цими тимчасовими квитками на 2 чи 3 поїздки. Якщо дійсно у торгових точках буде, то людям буде зручно. Адже кожен лучанин має точку біля себе, де він щодня заходить за покупками», – розповіла Алла Надточій.
Нагадаємо, запровадження електронного квитка у Луцьку планується на початку листопада.
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