«Порошенко був цвяхом у черевику Путіна», – політолог

Петро Порошенко як професійний дипломат системно створював міжнародну анти путінську коаліцію і заважав президенту Росії Володимиру Путіну безперешкодно захоплювати українські території. Натомість, через дії шостого президента Володимира Зеленського українська держава опинилася в слабкій позиції під час переговорного процесу з врегулювання російсько-української війни на Донбасі.



Про це в інтерв’ю виданню Бориса Нємцова по вивченню Росії» в Празі Олександр Морозов, який є російським дисидентом і вимушений проживати в Європі через незгідність з політикою режиму Путіна в РФ.



«Порошенко найкращим чином протримався в цей складний для України період. Потрібно було вести важкі переговори», – сказав експерт. Морозов наголосив, що президент РФ системно підкреслював своє негативне ставлення до Порошенка, «як до зовнішньополітичного діяча».



Окрім цього, він зазначив, що президент Володимир Зеленський, в будь-якому випадку, буде вибудовувати переговори з Путіним на основі тих взаємовідносин, які були сформовані в попередні 5 років, адже в нього немає необхідної міжнародної підтримки.



«Зеленський вступає в дуже важкі стосунки. Ми навіть не знаємо, чи будуть контакти з Путіним у Зеленського розвиватися. У Зеленського немає того плеча в світовій політиці, консорціуму, на який він міг би спиратися і невідомо, чи буде», – зауважив політолог.Оцінка російського політолога діяльності п’ятого президента України Петра Порошенка була зроблена, у якості порівняння з шостим президентом Володимиром Зеленським, після його піврічного перебування на посаді.



Нагадуємо, що російський політичний експерт Андрій Піонтковський підкреслив, що п’ятий президент України Петро Порошенко відіграв ключову і вирішальну роль у формуванні міжнародної коаліції на підтримку України і за це його «шалено ненавидять Кремль і путінські інформаційні пси».



«Академічний центр Бориса Нємцова по вивченню Росії» в Празі, під керівництвом Олександра Морозова, є провідним опозиційним центром закордоном і бореться з режимом Володимира Путіна та системними порушеннями прав людини в Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П’ятий президент Українияк професійний дипломат системно створював міжнародну анти путінську коаліцію і заважав президенту Росіїбезперешкодно захоплювати українські території. Натомість, через дії шостого президентаукраїнська держава опинилася в слабкій позиції під час переговорного процесу з врегулювання російсько-української війни на Донбасі.Про це в інтерв’ю виданню «Українська правда» сказав політолог, співдиректор «Академічного центрупо вивченню Росії» в Празі, який є російським дисидентом і вимушений проживати в Європі через незгідність з політикою режиму Путіна в РФ.«Порошенко найкращим чином протримався в цей складний для України період. Потрібно було вести важкі переговори», – сказав експерт. Морозов наголосив, що президент РФ системно підкреслював своє негативне ставлення до Порошенка, «як до зовнішньополітичного діяча».Окрім цього, він зазначив, що президент Володимир Зеленський, в будь-якому випадку, буде вибудовувати переговори з Путіним на основі тих взаємовідносин, які були сформовані в попередні 5 років, адже в нього немає необхідної міжнародної підтримки.«Зеленський вступає в дуже важкі стосунки. Ми навіть не знаємо, чи будуть контакти з Путіним у Зеленського розвиватися. У Зеленського немає того плеча в світовій політиці, консорціуму, на який він міг би спиратися і невідомо, чи буде», – зауважив політолог.Оцінка російського політолога діяльності п’ятого президента України Петра Порошенка була зроблена, у якості порівняння з шостим президентом Володимиром Зеленським, після його піврічного перебування на посаді.Нагадуємо, що російський політичний експертпідкреслив, що п’ятий президент України Петро Порошенко відіграв ключову і вирішальну роль у формуванні міжнародної коаліції на підтримку України і за це його «шалено ненавидять Кремль і путінські інформаційні пси».«Академічний центр Бориса Нємцова по вивченню Росії» в Празі, під керівництвом Олександра Морозова, є провідним опозиційним центром закордоном і бореться з режимом Володимира Путіна та системними порушеннями прав людини в Росії.

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