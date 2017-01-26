Нові фото «Супернови». Як зводять «великий» будинок*
Сьогодні, 16:43
Компанія «Інвестор» опублікувала фотозвіт з будівельного майданчика житлового комплексу «Супернова», який зводять в районі вулиць Львівська та Потебні.
Наразі у ЖК «Супернова» роботи ведуть на трьох об’єктах, - інформує Перший.
У четвертому будинку, який вже повністю збудований, уже встановили двері та встановлюють внутрішньоквартирні електрощитки.
У п’ятому будинку завершили покрівельні роботи, домуровують вентиляційні канали, парапет та машинне відділення.
Також розпочали зведення фундаменту для сьомого будинку. Цей будинок буде відрізнятися від інших формою та плануванням. Зокрема, тут вперше у «Супернові» з’являться трикімнатні квартири, а на першому поверсі облаштують комерційні приміщення.
Зверніть увагу! Зараз діють акційні умови для двокімнатних квартир в новому сьомому будинку. Ціна на помешкання площею 62,72 квадрата за умови повної оплати – 15 000 гривень.
Фото: Павло БЕРЕЗЮК
Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»),
м. Ковель, вул. Глібова, 8б (ЖК «Парковий квартал»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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Наразі у ЖК «Супернова» роботи ведуть на трьох об’єктах, - інформує Перший.
У четвертому будинку, який вже повністю збудований, уже встановили двері та встановлюють внутрішньоквартирні електрощитки.
У п’ятому будинку завершили покрівельні роботи, домуровують вентиляційні канали, парапет та машинне відділення.
Також розпочали зведення фундаменту для сьомого будинку. Цей будинок буде відрізнятися від інших формою та плануванням. Зокрема, тут вперше у «Супернові» з’являться трикімнатні квартири, а на першому поверсі облаштують комерційні приміщення.
Зверніть увагу! Зараз діють акційні умови для двокімнатних квартир в новому сьомому будинку. Ціна на помешкання площею 62,72 квадрата за умови повної оплати – 15 000 гривень.
Фото: Павло БЕРЕЗЮК
Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»),
м. Ковель, вул. Глібова, 8б (ЖК «Парковий квартал»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А де 6-й будинок? Після 5-го відразу будують 7-й? Це як?!
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