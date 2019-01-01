«Рік без Каті»: лучан кличуть долучитись до акції





Про це у



"4 листопада - день смерті Каті Гандзюк. Смерті, за яку, фактично, не відповів ніхто.



Катя загинула в результаті нападу на неї 31 липня 2018 року в Херсоні. Вона боролася за життя 96 днів. 96 днів пекельного болю, операцій і постійного приниження з боку правоохоронців, які з першого ж дня займалися порятунком вбивць.



За цей рік покарано лише 5 виконавців, яким не вдалось втекти у перший тиждень після скоєного злочину. Вони отримали мізерні строки. Замовники і організатори відомі, але досі на свободі. Вони дозволяють собі ігнорувати суди, пресу, громадськість.



Вони вірять в те, що вже уникли покарання. Але вони помиляються.



4 листопада ми знову вийдемо на вулиці наших міст для того, щоб нагадати всім - і вбивцям і владі і всім громадянам нашої країни: МИ ВИМАГАЄМО СПРАВЕДЛИВОСТІ!", - йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 4 листопада на Театральному майдані відбудеться акція “Рік без Каті”, присвячена річниці смерті ативістки Катерини Гандзюк Про це у facebook повідомляють організатори заходу."4 листопада - день смерті Каті Гандзюк. Смерті, за яку, фактично, не відповів ніхто.Катя загинула в результаті нападу на неї 31 липня 2018 року в Херсоні. Вона боролася за життя 96 днів. 96 днів пекельного болю, операцій і постійного приниження з боку правоохоронців, які з першого ж дня займалися порятунком вбивць.За цей рік покарано лише 5 виконавців, яким не вдалось втекти у перший тиждень після скоєного злочину. Вони отримали мізерні строки. Замовники і організатори відомі, але досі на свободі. Вони дозволяють собі ігнорувати суди, пресу, громадськість.Вони вірять в те, що вже уникли покарання. Але вони помиляються.4 листопада ми знову вийдемо на вулиці наших міст для того, щоб нагадати всім - і вбивцям і владі і всім громадянам нашої країни: МИ ВИМАГАЄМО СПРАВЕДЛИВОСТІ!", - йдеться в дописі.

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