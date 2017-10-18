У місті на Волині дві багатоповерхівки можуть повністю перевести на індивідуальне опалення
Сьогодні, 08:18
Завдяки змінам до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», які вступили в 1-го травня 2019-го року, мешканцям багатоповерхівок можна переходити на індивідуальне опалення, якщо більше 50-ти відсотків будинку на індивідуальне опалення вже переведено.
Про це інформує Буг.
У Володимирі-Волинському таких будинків налічується усього два: на вулиці Незалежності, 8 та Луцькій, 176. У першому будинку з 9 квартир не має індивідуального опалення і користується послугами «Володимир-Волинськтеплоенерго» 3 квартири, а в другому – 3 з 12-ти.
За словами директора підприємства теплових мереж Сергія Коби, мешканці цих будинків не поспішають встановлювати індивідуальне опалення.
“В людей, можливо, є пільги, субсидії, або просто хтось не хоче встановлювати. Ми не проти і закон дозволяє, але вони не хочуть. Відключити ми не маємо права, заставити людину від’єднатися від системи централізованого опалення ми не можемо”, – розповів Коба.
Надавати послуги з теплопостачання лише в три квартири багатоповерхівки підприємству економічно недоцільно.
Розмови про переведення всіх квартир цих будинків на індивідуальне опалення ведуться давно, проте поки результатів не дали, розповів Коба.
“І я публічно звернувся, можливо, мешканці цих квартир передумають і звернуться до нас”, – сказав директор підприємства теплових мереж.
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Про це інформує Буг.
У Володимирі-Волинському таких будинків налічується усього два: на вулиці Незалежності, 8 та Луцькій, 176. У першому будинку з 9 квартир не має індивідуального опалення і користується послугами «Володимир-Волинськтеплоенерго» 3 квартири, а в другому – 3 з 12-ти.
За словами директора підприємства теплових мереж Сергія Коби, мешканці цих будинків не поспішають встановлювати індивідуальне опалення.
“В людей, можливо, є пільги, субсидії, або просто хтось не хоче встановлювати. Ми не проти і закон дозволяє, але вони не хочуть. Відключити ми не маємо права, заставити людину від’єднатися від системи централізованого опалення ми не можемо”, – розповів Коба.
Надавати послуги з теплопостачання лише в три квартири багатоповерхівки підприємству економічно недоцільно.
Розмови про переведення всіх квартир цих будинків на індивідуальне опалення ведуться давно, проте поки результатів не дали, розповів Коба.
“І я публічно звернувся, можливо, мешканці цих квартир передумають і звернуться до нас”, – сказав директор підприємства теплових мереж.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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