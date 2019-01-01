У Харкові водій тролейбуса оригінально освідчився коханій кондукторці. ВІДЕО





Під час однієї із зупинок водій через гучномовець звернувся до кондукторки і попросив її підійти, - пише видання



Коли вона пішла в його бік, водій вийшов в салон із букетом квітів і запропонував їй стати його дружиною. Дівчина погодилася.



«Молодець, братан!», — судячи за схвальними криками пасажири були не проти такої вимушеної зупинки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пасажири одного з харківських тролейбусів стали свідками незвичайної пропозиції руки і серця.Під час однієї із зупинок водій через гучномовець звернувся до кондукторки і попросив її підійти, - пише видання НВ Коли вона пішла в його бік, водій вийшов в салон із букетом квітів і запропонував їй стати його дружиною. Дівчина погодилася.«Молодець, братан!», — судячи за схвальними криками пасажири були не проти такої вимушеної зупинки.

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