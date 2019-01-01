У Харкові водій тролейбуса оригінально освідчився коханій кондукторці. ВІДЕО
Сьогодні, 13:37
Пасажири одного з харківських тролейбусів стали свідками незвичайної пропозиції руки і серця.
Під час однієї із зупинок водій через гучномовець звернувся до кондукторки і попросив її підійти, - пише видання НВ.
Коли вона пішла в його бік, водій вийшов в салон із букетом квітів і запропонував їй стати його дружиною. Дівчина погодилася.
«Молодець, братан!», — судячи за схвальними криками пасажири були не проти такої вимушеної зупинки.
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Під час однієї із зупинок водій через гучномовець звернувся до кондукторки і попросив її підійти, - пише видання НВ.
Коли вона пішла в його бік, водій вийшов в салон із букетом квітів і запропонував їй стати його дружиною. Дівчина погодилася.
«Молодець, братан!», — судячи за схвальними криками пасажири були не проти такої вимушеної зупинки.
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