Зібрані у лісі на Волині гриби виявилися радіоактивними





Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр .



Інформують, що гриби їжовики (козли) свіжі, які відібрані в урочищі біля села Карасин, перевірили у лабораторії. При проведенні досліджень виявили перевищення допустимого рівня вмісту радіонуклідів цезію-137.



Фахівці рекомендують мешканцям області перед вживанням лісових грибів або іншої лісової продукції в разі відсутності інформації щодо її безпечності звертатися до ДУ «Волинський лабораторний центр МОЗ України» та його територіальних підрозділів для визначення вмісту радіонуклідів та отримати поради лікарів щодо правильної технологічної обробки сировини.



Це - реальний шлях запобігання внутрішнього опромінення населення понад встановлені нормативи.

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