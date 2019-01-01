У Нововолинську встановили приватну станцію для моніторингу якості повітря
Сьогодні, 10:16
Відтепер мешканці Нововолинська можуть у реальному часі спостерігати за станом навколишнього середовища. На 15-му мікрорайоні з’явилася приватна міні станція системи громадського моніторингу атмосферного повітря.
Про це розповів у facebook депутат обласної ради Борис Бабійчук, - пише Буг.
“Вітаю нововолинців. Першу приватну станцію моніторингу якості атмосферного повітря встановили небайдужі мешканці і підключили до глобальної мережі моніторингу. Датчик встановлено на 15-му мікрорайоні”, – повідомив Бабійчук.
Інтернет-видання “БУГ” звернулося з коментарем до депутата облради. Він розповів про наслідки, які може давати такий громадський контроль, чи з’являться інші подібні приватні станції, чи сертифіковані вони та відповів на інші запитання.
EcoCity – це мережа громадського моніторингу якості повітря. За словами Бабійчука в мешканців міста з’являється можливість контролювати чим вони дихають і в випадку перевищення нормативів показників, звертатися у Держспоживслужбу з вимогою провести перевірку. Згідно чинного законодавства кожен громадянин має на це право.
У реальному часі можна спостерігати за показниками на сайті https://eco-city.org.ua/. Для прикладу, станом на 8:45 24-го жовтня, поточний стан якості повітря, згідно з вимірами станції, є небезпечний. Показники значно перевищували норми.
Прилад заміряє такі показники як NO2 (Оксид азоту) , C2H5OH (Етанол), H2 (Водень), NH3 (Аміак), CH4 (Метан), C3H8 (Пропан), C4H10 (Бутан). Зафіксовані цифри співвідносяться з гранично допустимою концентрацією забруднюючої речовини в атмосферному повітрі.
Приватну станцію може кожен встановити у себе на балконі чи будинку. Як говорить Бабійчук, вартість сягає від 1800 до 3000 гривень.
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Про це розповів у facebook депутат обласної ради Борис Бабійчук, - пише Буг.
“Вітаю нововолинців. Першу приватну станцію моніторингу якості атмосферного повітря встановили небайдужі мешканці і підключили до глобальної мережі моніторингу. Датчик встановлено на 15-му мікрорайоні”, – повідомив Бабійчук.
Інтернет-видання “БУГ” звернулося з коментарем до депутата облради. Він розповів про наслідки, які може давати такий громадський контроль, чи з’являться інші подібні приватні станції, чи сертифіковані вони та відповів на інші запитання.
EcoCity – це мережа громадського моніторингу якості повітря. За словами Бабійчука в мешканців міста з’являється можливість контролювати чим вони дихають і в випадку перевищення нормативів показників, звертатися у Держспоживслужбу з вимогою провести перевірку. Згідно чинного законодавства кожен громадянин має на це право.
У реальному часі можна спостерігати за показниками на сайті https://eco-city.org.ua/. Для прикладу, станом на 8:45 24-го жовтня, поточний стан якості повітря, згідно з вимірами станції, є небезпечний. Показники значно перевищували норми.
Прилад заміряє такі показники як NO2 (Оксид азоту) , C2H5OH (Етанол), H2 (Водень), NH3 (Аміак), CH4 (Метан), C3H8 (Пропан), C4H10 (Бутан). Зафіксовані цифри співвідносяться з гранично допустимою концентрацією забруднюючої речовини в атмосферному повітрі.
Приватну станцію може кожен встановити у себе на балконі чи будинку. Як говорить Бабійчук, вартість сягає від 1800 до 3000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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