вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Нововолинську встановили приватну станцію для моніторингу якості повітря

У Нововолинську встановили приватну станцію для моніторингу якості повітря
Відтепер мешканці Нововолинська можуть у реальному часі спостерігати за станом навколишнього середовища. На 15-му мікрорайоні з’явилася приватна міні станція системи громадського моніторингу атмосферного повітря.

Про це розповів у facebook депутат обласної ради Борис Бабійчук, - пише Буг.

“Вітаю нововолинців. Першу приватну станцію моніторингу якості атмосферного повітря встановили небайдужі мешканці і підключили до глобальної мережі моніторингу. Датчик встановлено на 15-му мікрорайоні”, – повідомив Бабійчук.

Інтернет-видання “БУГ” звернулося з коментарем до депутата облради. Він розповів про наслідки, які може давати такий громадський контроль, чи з’являться інші подібні приватні станції, чи сертифіковані вони та відповів на інші запитання.

EcoCity – це мережа громадського моніторингу якості повітря. За словами Бабійчука в мешканців міста з’являється можливість контролювати чим вони дихають і в випадку перевищення нормативів показників, звертатися у Держспоживслужбу з вимогою провести перевірку. Згідно чинного законодавства кожен громадянин має на це право.

У реальному часі можна спостерігати за показниками на сайті https://eco-city.org.ua/. Для прикладу, станом на 8:45 24-го жовтня, поточний стан якості повітря, згідно з вимірами станції, є небезпечний. Показники значно перевищували норми.
У Нововолинську встановили приватну станцію для моніторингу якості повітря

Прилад заміряє такі показники як NO2 (Оксид азоту) , C2H5OH (Етанол), H2 (Водень), NH3 (Аміак), CH4 (Метан), C3H8 (Пропан), C4H10 (Бутан). Зафіксовані цифри співвідносяться з гранично допустимою концентрацією забруднюючої речовини в атмосферному повітрі.
У Нововолинську встановили приватну станцію для моніторингу якості повітря

Приватну станцію може кожен встановити у себе на балконі чи будинку. Як говорить Бабійчук, вартість сягає від 1800 до 3000 гривень.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, повітря, станція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Величезна катастрофа»: через обміління Шацьких озер створюють робочу групу
Сьогодні, 10:30
На Волині двоє п’яних водіїв потрапили в аварію
Сьогодні, 10:26
У Нововолинську встановили приватну станцію для моніторингу якості повітря
Сьогодні, 10:16
На Рівненщині автобус «Київ-Варшава» зіткнувся з вантажівкою: є жертви. ФОТО
Сьогодні, 09:53
У волинянина з авто вкрали чималу суму грошей
Сьогодні, 09:34
Схожі новини
У волинському місті встановили першу станцію, яка спостерігатиме за якістю повітря У волинському місті встановили першу станцію, яка спостерігатиме за якістю повітря
23 жовтень, 21:58
Повітря, ґрунтові води, радіація: у місті на Волині проведуть комплексну екологічну перевірку Повітря, ґрунтові води, радіація: у місті на Волині проведуть комплексну екологічну перевірку
12 вересень, 21:56
Спростували інформацію про дідуся, якого нібито видворили з лікарні на Волині босого та голодного Спростували інформацію про дідуся, якого нібито видворили з лікарні на Волині босого та голодного
23 жовтень, 14:36
На Волині чоловіки влаштували розбірки через 20 гривень На Волині чоловіки влаштували розбірки через 20 гривень
23 жовтень, 04:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Незрячий волинянин отримав житло від обласної ради
Сьогодні, 10:33
 0
«Величезна катастрофа»: через обміління Шацьких озер створюють робочу групу
Сьогодні, 10:30
 0
На Волині двоє п’яних водіїв потрапили в аварію
Сьогодні, 10:26
 0
У Нововолинську встановили приватну станцію для моніторингу якості повітря
Сьогодні, 10:16
 0
На Рівненщині автобус «Київ-Варшава» зіткнувся з вантажівкою: є жертви. ФОТО
Сьогодні, 09:53
 0
Медіа
відео
1/8
﻿