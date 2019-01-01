«Нелуцькі» пільговики і далі будуть їздити у громадському транспорті безкоштовно
Сьогодні, 10:55
З 11 листопада у громадському транспорті міста вводиться безготівкова оплата проїзду. Для пільгових категорій громадян зареєстрованих у Луцьку видаються електронні квитки безкоштовно.
У зв'язку з цим, до Луцької міської ради звернулася громадська спілка «Спілка воїнів АТО Волині» щодо роз'яснення питання пільгового перевезення учасників бойових дій, які не є лучанами, пишуть на сайті міськради.
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Повідомили, що усі пільгові категорії громадян, яким надано Законами України право на безкоштовний проїзд, зможуть ним скористатися, зокрема й учасники АТО/ООС.
Про процедуру реалізації такого права у міському громадському транспорті поінформують додатково згодом.
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У зв'язку з цим, до Луцької міської ради звернулася громадська спілка «Спілка воїнів АТО Волині» щодо роз'яснення питання пільгового перевезення учасників бойових дій, які не є лучанами, пишуть на сайті міськради.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ.
Повідомили, що усі пільгові категорії громадян, яким надано Законами України право на безкоштовний проїзд, зможуть ним скористатися, зокрема й учасники АТО/ООС.
Про процедуру реалізації такого права у міському громадському транспорті поінформують додатково згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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