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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

«Нелуцькі» пільговики і далі будуть їздити у громадському транспорті безкоштовно

«Нелуцькі» пільговики і далі будуть їздити у громадському транспорті безкоштовно
З 11 листопада у громадському транспорті міста вводиться безготівкова оплата проїзду. Для пільгових категорій громадян зареєстрованих у Луцьку видаються електронні квитки безкоштовно.

У зв'язку з цим, до Луцької міської ради звернулася громадська спілка «Спілка воїнів АТО Волині» щодо роз'яснення питання пільгового перевезення учасників бойових дій, які не є лучанами, пишуть на сайті міськради.

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«Нелуцькі» пільговики і далі будуть їздити у громадському транспорті безкоштовно


Повідомили, що усі пільгові категорії громадян, яким надано Законами України право на безкоштовний проїзд, зможуть ним скористатися, зокрема й учасники АТО/ООС.

Про процедуру реалізації такого права у міському громадському транспорті поінформують додатково згодом.

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Теги: Електронний квиток, проїзд, транспорт, пільговики
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