Українець поставив автівку під потяг у Польщі: чоловікові «світить» 3 роки тюрми





Як пoвідoмляє



За попередньою інформацією, українець намагався скоротити дорогу і переїхати через колію в забороненому місці. Маневр не вдався, бо авто застрягло. Після цього чоловік зняв номерні знаки і швидко втік, а в його 25-річне BMW врізався потяг.



Ніхто з пасажирів внаслідок пригоди не постраждав, однак вони змушені були чекати майже 7 годин, поки усували наслідки аварії. Водія залишеного на рейках автомобіля знайшли трохи більше, ніж через тиждень. Громадянину України пред'явили звинувачення, за які загрожує до 3-х років в'язниці. Він повністю визнав свою вину.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 33-річний громадянин України поставив BMW під потяг у Польщі.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на rdc.pl, інцидент стався ще 13 жовтня. В автомобіль на рейках в'їхав швидкісний потяг “Гдиня-Краків”, яким подорожувало близько 400 пасажирів.За попередньою інформацією, українець намагався скоротити дорогу і переїхати через колію в забороненому місці. Маневр не вдався, бо авто застрягло. Після цього чоловік зняв номерні знаки і швидко втік, а в його 25-річне BMW врізався потяг.Ніхто з пасажирів внаслідок пригоди не постраждав, однак вони змушені були чекати майже 7 годин, поки усували наслідки аварії. Водія залишеного на рейках автомобіля знайшли трохи більше, ніж через тиждень. Громадянину України пред'явили звинувачення, за які загрожує до 3-х років в'язниці. Він повністю визнав свою вину.

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