Втретє за рік: у Луцьку патрульні спіймали п`яного водія. ВІДЕО

Луцькі патрульні зупинили водія, який втретє за рік сів за кермо нетверезим.Про це поліцейські повідомляють на своїй сторінці у Facebook.Підозрілого водія Mercedez-Benz екіпаж поліції побачив на проспекті Соборності, однак на вимогу зупинитись той не відреагував. Після кількахвилинної погоні його все ж заблокували на проспекті Молоді.Як виявилося, водієві – 21 рік, але попри це, цьогоріч він уже втретє керував автомобілем в стані алкогольного сп’яніння. 4 липня суд позбавив його права керування, але цей факт не зупинив горе-водія.Перевірка драгером показала у водія 1,31 проміле алкоголю в крові."Інспекторам повідомив, що, незважаючи на позбавлення права керування, все одно їздить різними транспортними засобами. У зв’язку з цим патрульні викликали на місце і слідчо-оперативну групу, ймовірно, чоловікові може загрожувати покарання за невиконання рішення суду", йдеться у дописі поліцейських.На порушника оформили два протоколи та три постанови, у тому числі, за керування в стані сп’яніння втретє протягом року. Крім того, протокол за ст. 130 КУпАП склали і на пасажира – власника автомобіля, адже саме він, також у стані сп’яніння, передав керування своєму товаришеві.