вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Втретє за рік: у Луцьку патрульні спіймали п`яного водія. ВІДЕО

Втретє за рік: у Луцьку патрульні спіймали п`яного водія. ВІДЕО
Луцькі патрульні зупинили водія, який втретє за рік сів за кермо нетверезим.

Про це поліцейські повідомляють на своїй сторінці у Facebook.

Підозрілого водія Mercedez-Benz екіпаж поліції побачив на проспекті Соборності, однак на вимогу зупинитись той не відреагував. Після кількахвилинної погоні його все ж заблокували на проспекті Молоді.

Як виявилося, водієві – 21 рік, але попри це, цьогоріч він уже втретє керував автомобілем в стані алкогольного сп’яніння. 4 липня суд позбавив його права керування, але цей факт не зупинив горе-водія.
Втретє за рік: у Луцьку патрульні спіймали п`яного водія. ВІДЕО


Перевірка драгером показала у водія 1,31 проміле алкоголю в крові.

"Інспекторам повідомив, що, незважаючи на позбавлення права керування, все одно їздить різними транспортними засобами. У зв’язку з цим патрульні викликали на місце і слідчо-оперативну групу, ймовірно, чоловікові може загрожувати покарання за невиконання рішення суду", йдеться у дописі поліцейських.
Втретє за рік: у Луцьку патрульні спіймали п`яного водія. ВІДЕО


На порушника оформили два протоколи та три постанови, у тому числі, за керування в стані сп’яніння втретє протягом року. Крім того, протокол за ст. 130 КУпАП склали і на пасажира – власника автомобіля, адже саме він, також у стані сп’яніння, передав керування своєму товаришеві.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, поліція, алкоголь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Львів хоче проводити Олімпійські ігри
Сьогодні, 00:15
25 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Втретє за рік: у Луцьку патрульні спіймали п`яного водія. ВІДЕО
24 жовтень, 23:29
На Волині офіс Open Space відсвяткував перший день народження. ФОТО
24 жовтень, 22:43
"Можливо, починати з олігархів?" - Тарас Шкітер щодо законів про касові апарати і кешбек
24 жовтень, 22:21
Схожі новини
В Луцьку «бізнесмени» продавали алкоголь на дитячому майданчику. ФОТО В Луцьку «бізнесмени» продавали алкоголь на дитячому майданчику. ФОТО
03 липень, 13:20
Слухали гімн СРСР, матюкалися і показували статеві органи: скандальні луцькі підлітки вибачилися за свій вчинок Слухали гімн СРСР, матюкалися і показували статеві органи: скандальні луцькі підлітки вибачилися за свій вчинок
01 липень, 19:30
Слухали гімн СРСР, чинили опір і матюкалися: у Луцьку вгамовували п'яних підлітків. ФОТО. ВІДЕО Слухали гімн СРСР, чинили опір і матюкалися: у Луцьку вгамовували п'яних підлітків. ФОТО. ВІДЕО
01 липень, 10:26
Напився так, що не міг ходити: у Луцьку патрульні допомогли п'яничці. ФОТО Напився так, що не міг ходити: у Луцьку патрульні допомогли п'яничці. ФОТО
27 червень, 13:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Львів хоче проводити Олімпійські ігри
Сьогодні, 00:15
 0
25 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Втретє за рік: у Луцьку патрульні спіймали п`яного водія. ВІДЕО
24 жовтень, 23:29
 0
На Волині офіс Open Space відсвяткував перший день народження. ФОТО
24 жовтень, 22:43
 0
"Можливо, починати з олігархів?" - Тарас Шкітер щодо законів про касові апарати і кешбек
24 жовтень, 22:21
 0
Медіа
відео
1/8
﻿