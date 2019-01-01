Втретє за рік: у Луцьку патрульні спіймали п`яного водія. ВІДЕО
24 жовтень, 23:29
Луцькі патрульні зупинили водія, який втретє за рік сів за кермо нетверезим.
Про це поліцейські повідомляють на своїй сторінці у Facebook.
Підозрілого водія Mercedez-Benz екіпаж поліції побачив на проспекті Соборності, однак на вимогу зупинитись той не відреагував. Після кількахвилинної погоні його все ж заблокували на проспекті Молоді.
Як виявилося, водієві – 21 рік, але попри це, цьогоріч він уже втретє керував автомобілем в стані алкогольного сп’яніння. 4 липня суд позбавив його права керування, але цей факт не зупинив горе-водія.
Перевірка драгером показала у водія 1,31 проміле алкоголю в крові.
"Інспекторам повідомив, що, незважаючи на позбавлення права керування, все одно їздить різними транспортними засобами. У зв’язку з цим патрульні викликали на місце і слідчо-оперативну групу, ймовірно, чоловікові може загрожувати покарання за невиконання рішення суду", йдеться у дописі поліцейських.
На порушника оформили два протоколи та три постанови, у тому числі, за керування в стані сп’яніння втретє протягом року. Крім того, протокол за ст. 130 КУпАП склали і на пасажира – власника автомобіля, адже саме він, також у стані сп’яніння, передав керування своєму товаришеві.
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Про це поліцейські повідомляють на своїй сторінці у Facebook.
Підозрілого водія Mercedez-Benz екіпаж поліції побачив на проспекті Соборності, однак на вимогу зупинитись той не відреагував. Після кількахвилинної погоні його все ж заблокували на проспекті Молоді.
Як виявилося, водієві – 21 рік, але попри це, цьогоріч він уже втретє керував автомобілем в стані алкогольного сп’яніння. 4 липня суд позбавив його права керування, але цей факт не зупинив горе-водія.
Перевірка драгером показала у водія 1,31 проміле алкоголю в крові.
"Інспекторам повідомив, що, незважаючи на позбавлення права керування, все одно їздить різними транспортними засобами. У зв’язку з цим патрульні викликали на місце і слідчо-оперативну групу, ймовірно, чоловікові може загрожувати покарання за невиконання рішення суду", йдеться у дописі поліцейських.
На порушника оформили два протоколи та три постанови, у тому числі, за керування в стані сп’яніння втретє протягом року. Крім того, протокол за ст. 130 КУпАП склали і на пасажира – власника автомобіля, адже саме він, також у стані сп’яніння, передав керування своєму товаришеві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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