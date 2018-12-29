Майже третина прокурорів провалили перший етап переатестації





Про це заявив член кадрової комісії ГПУ Олександр Лємєнов, - пише



«У першу чергу, йдеться про очищення. Ті люди, які не мають елементарних знань у галузі кримінального права і кримінального процесу, як це сьогодні показала фіналізація першого етапу (атестації — ред.), коли загальні знання законодавства майже 30% людей, які працюють у ГПУ, елементарно не можуть скласти тести», — сказав він.



Лємєнов вважає, що другий етап — General skills (тести для визначення аналітичних та оперативних здібностей) — вже не відсіє таку велику кількість прокурорів.



«Я думаю, що там не буде такої категоричної цифри, не 30%, не 20%. Тому що люди вже певним чином продемонстрували кваліфікаційний рівень і General skills оцінюють дещо інші характеристики», — сказав він.



Також Лємєнов нагадав, що на третьому етапі відбуватиметься співбесіда з прокурорами, на якій зокрема перевірятимуть їхню доброчесність.



Він додав, що ті зі 117 людей, які не прийшли складати перший тест, хто документально підтвердять поважність своєї відсутності, зможуть скласти його, але вони мають зробити це «у найближчий час».



Зазначимо, що на сайті ГПУ оприлюднені попередні результати першого етапу переатестації. Згідно з ними, 776 людей з 1082 набрали 70 або більше балів зі 100, які необхідні для виходу до наступного етапу. Ще 117 прокурорів не з’явилися на тест.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже 30% прокурорів Генпрокуратури не змогли скласти тест на знання законодавства, який є першим етапом переатестації органів прокуратури.Про це заявив член кадрової комісії ГПУ Олександр Лємєнов, - пише Нromadske «У першу чергу, йдеться про очищення. Ті люди, які не мають елементарних знань у галузі кримінального права і кримінального процесу, як це сьогодні показала фіналізація першого етапу (атестації — ред.), коли загальні знання законодавства майже 30% людей, які працюють у ГПУ, елементарно не можуть скласти тести», — сказав він.Лємєнов вважає, що другий етап — General skills (тести для визначення аналітичних та оперативних здібностей) — вже не відсіє таку велику кількість прокурорів.«Я думаю, що там не буде такої категоричної цифри, не 30%, не 20%. Тому що люди вже певним чином продемонстрували кваліфікаційний рівень і General skills оцінюють дещо інші характеристики», — сказав він.Також Лємєнов нагадав, що на третьому етапі відбуватиметься співбесіда з прокурорами, на якій зокрема перевірятимуть їхню доброчесність.Він додав, що ті зі 117 людей, які не прийшли складати перший тест, хто документально підтвердять поважність своєї відсутності, зможуть скласти його, але вони мають зробити це «у найближчий час».Зазначимо, що на сайті ГПУ оприлюднені попередні результати першого етапу переатестації. Згідно з ними, 776 людей з 1082 набрали 70 або більше балів зі 100, які необхідні для виходу до наступного етапу. Ще 117 прокурорів не з’явилися на тест.

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