На Волині прикордонники знайшли сигарети, які контрабандисти перевозили потягом





Про це інформує



Так, співробітники оперативно-розшукового підрозділу Північного регіонального управління Держприкордонслужби та прикордонники відділу «Тур» виявили біля залізничних колій неподалік кордону пакунки з сигаретами білоруського виробництва.



Правоохоронці встановили, що 1500 пачок сигарет, ймовірно, були викинуті з дизель-потягу, який рухався з Білорусі до станції в Україні. В подальшому нелегальні тютюнові вироби на території України мали підібрати правопорушники та, скоріш за все, теж незаконно перемістити їх до Польщі.



Сигарети доставили до прикордонного підрозділу та буде передано представникам фіскальної служби. Заходи по встановленню осіб, причетних до протиправної діяльності, продовжуються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На кордоні з Білоруссю продовжуються спроби незаконного переміщення в Україну цигарок.Про це інформує пресслужба Держприкордонної служби України. Так, співробітники оперативно-розшукового підрозділу Північного регіонального управління Держприкордонслужби та прикордонники відділу «Тур» виявили біля залізничних колій неподалік кордону пакунки з сигаретами білоруського виробництва.Правоохоронці встановили, що 1500 пачок сигарет, ймовірно, були викинуті з дизель-потягу, який рухався з Білорусі до станції в Україні. В подальшому нелегальні тютюнові вироби на території України мали підібрати правопорушники та, скоріш за все, теж незаконно перемістити їх до Польщі.Сигарети доставили до прикордонного підрозділу та буде передано представникам фіскальної служби. Заходи по встановленню осіб, причетних до протиправної діяльності, продовжуються.

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