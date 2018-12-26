Колишній волинський патрульний, якого п'яним «застукали» на роботі, оскаржує своє звільнення





У матеріалах службового розслідування йдеться, що поліцейський роти з обслуговування міста Ковеля Управління патрульної поліції у Волинській області перебував на службі з табельною зброєю в стані алкогольного сп’яніння, що підтвердилося консультаційним лікарським висновком, - пише



По суті скоєного порушення він надав письмові пояснення, в яких повідомив про вживання напередодні алкогольних напоїв.



За такий проступок його звільнили зі служби в поліції.



Звільнений чоловік, який працював правоохоронцем з 13 серпня 2018 року, звернувся із позовом до Управління патрульної поліції у Волинській області про визнання протиправним та скасування наказу про своє звільнення, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу з 6 серпня 2019 року.



Волинський окружний адміністративний суд в задоволенні позову відмовив повністю.

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