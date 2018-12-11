У Луцьку вперше відбудеться виставка картин в стилі «Resin art»

9 листопада о 14:00 у Grand Central, що на 4 поверсі ТЦ «Промінь», відбудеться відкриття унікальної для Волині виставки картин у стилі «Resin art» – створених за допомогою епоксидної смоли.Авторки робіттазапрошують на захід усіх поціновувачів мистецтва.Виставка можна буде переглянути з 10 листопада до 10 грудня (3-й поверх Арт-Простір «КОРИДОР»).«Споконвіку художники та митці приносили нові стилі написання картин, дивували своїм стилем та характером перенесення свого настрою на полотно. З кожним роком ми можемо помітити тенденцію зміни мистецтва на більш хаотичне, сміливіше та кричуще про себе», – саме так можна описати новий напрямок — картини у стилі «resin art”, які з’являються на полотні за допомогою епоксидної смоли.До речі, такі шедеври вже популярні та високо оцінені у світі. До України ж це мистецтво дійшло поки лише частково.