вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку вперше відбудеться виставка картин в стилі «Resin art»

У Луцьку вперше відбудеться виставка картин в стилі «Resin art»
9 листопада о 14:00 у Grand Central, що на 4 поверсі ТЦ «Промінь», відбудеться відкриття унікальної для Волині виставки картин у стилі «Resin art» – створених за допомогою епоксидної смоли.

Авторки робіт Вікторія Касянчук та Сусанна Анісян запрошують на захід усіх поціновувачів мистецтва.

Виставка можна буде переглянути з 10 листопада до 10 грудня (3-й поверх Арт-Простір «КОРИДОР»).

«Споконвіку художники та митці приносили нові стилі написання картин, дивували своїм стилем та характером перенесення свого настрою на полотно. З кожним роком ми можемо помітити тенденцію зміни мистецтва на більш хаотичне, сміливіше та кричуще про себе», – саме так можна описати новий напрямок — картини у стилі «resin art”, які з’являються на полотні за допомогою епоксидної смоли.

До речі, такі шедеври вже популярні та високо оцінені у світі. До України ж це мистецтво дійшло поки лише частково.

У Луцьку вперше відбудеться виставка картин в стилі «Resin art»
У Луцьку вперше відбудеться виставка картин в стилі «Resin art»
У Луцьку вперше відбудеться виставка картин в стилі «Resin art»
У Луцьку вперше відбудеться виставка картин в стилі «Resin art»
У Луцьку вперше відбудеться виставка картин в стилі «Resin art»
У Луцьку вперше відбудеться виставка картин в стилі «Resin art»


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: епоксидна смола, виставка, Промінь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Легендарний слоник і містичні підземелля: Луцьк очима Сашка Положинського
Сьогодні, 11:34
На Волині неповнолітні побили та пограбували хлопця: постраждалий – у лікарні
Сьогодні, 11:24
У Луцьку вперше відбудеться виставка картин в стилі «Resin art»
Сьогодні, 10:54
Анічці було 3 місяці, коли матір відмовилася від неї: волонтери готують подарунки для дитини-сироти волинського Героя
Сьогодні, 10:45
«Хабарник! За ґрати!»: волиняни не пустили на роботу суддю, який брав хабарі полуницями і сіном. ВІДЕО
Сьогодні, 10:27
Схожі новини
У «Промені» – своя «Весна»: відома волинська художниця презентувала нову виставку. ФОТО У «Промені» – своя «Весна»: відома волинська художниця презентувала нову виставку. ФОТО
30 травень, 18:41
У «Промені» відбудеться презентація виставки Павла Варварика* У «Промені» відбудеться презентація виставки Павла Варварика*
18 лютий, 17:01
У «Промені» відбудеться виставка «Світ каменю»* У «Промені» відбудеться виставка «Світ каменю»*
11 грудень, 2018, 13:01
Виставка «Мир очима дітей» до Дня захисника України у «Промені»* Виставка «Мир очима дітей» до Дня захисника України у «Промені»*
13 жовтень, 2018, 22:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Легендарний слоник і містичні підземелля: Луцьк очима Сашка Положинського
Сьогодні, 11:34
 0
На Волині неповнолітні побили та пограбували хлопця: постраждалий – у лікарні
Сьогодні, 11:24
 0
У Луцьку вперше відбудеться виставка картин в стилі «Resin art»
Сьогодні, 10:54
 0
Анічці було 3 місяці, коли матір відмовилася від неї: волонтери готують подарунки для дитини-сироти волинського Героя
Сьогодні, 10:45
 0
«Хабарник! За ґрати!»: волиняни не пустили на роботу суддю, який брав хабарі полуницями і сіном. ВІДЕО
Сьогодні, 10:27
 0
Медіа
відео
1/8
﻿