У Луцьку вперше відбудеться виставка картин в стилі «Resin art»
Сьогодні, 10:54
9 листопада о 14:00 у Grand Central, що на 4 поверсі ТЦ «Промінь», відбудеться відкриття унікальної для Волині виставки картин у стилі «Resin art» – створених за допомогою епоксидної смоли.
Авторки робіт Вікторія Касянчук та Сусанна Анісян запрошують на захід усіх поціновувачів мистецтва.
Виставка можна буде переглянути з 10 листопада до 10 грудня (3-й поверх Арт-Простір «КОРИДОР»).
«Споконвіку художники та митці приносили нові стилі написання картин, дивували своїм стилем та характером перенесення свого настрою на полотно. З кожним роком ми можемо помітити тенденцію зміни мистецтва на більш хаотичне, сміливіше та кричуще про себе», – саме так можна описати новий напрямок — картини у стилі «resin art”, які з’являються на полотні за допомогою епоксидної смоли.
До речі, такі шедеври вже популярні та високо оцінені у світі. До України ж це мистецтво дійшло поки лише частково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Авторки робіт Вікторія Касянчук та Сусанна Анісян запрошують на захід усіх поціновувачів мистецтва.
Виставка можна буде переглянути з 10 листопада до 10 грудня (3-й поверх Арт-Простір «КОРИДОР»).
«Споконвіку художники та митці приносили нові стилі написання картин, дивували своїм стилем та характером перенесення свого настрою на полотно. З кожним роком ми можемо помітити тенденцію зміни мистецтва на більш хаотичне, сміливіше та кричуще про себе», – саме так можна описати новий напрямок — картини у стилі «resin art”, які з’являються на полотні за допомогою епоксидної смоли.
До речі, такі шедеври вже популярні та високо оцінені у світі. До України ж це мистецтво дійшло поки лише частково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку вперше відбудеться виставка картин в стилі «Resin art»
Сьогодні, 10:54
Анічці було 3 місяці, коли матір відмовилася від неї: волонтери готують подарунки для дитини-сироти волинського Героя
Сьогодні, 10:45
«Хабарник! За ґрати!»: волиняни не пустили на роботу суддю, який брав хабарі полуницями і сіном. ВІДЕО
Сьогодні, 10:27