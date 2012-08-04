На Волині неповнолітні побили та пограбували хлопця: постраждалий – у лікарні





Про це повідомляє



Досудовим розслідуванням встановили, що у неділю, 27 жовтня, юнаки 17-ти та 16-ти років близько 23-години на вулиці Лісній у Нововолинську напали на 20-річного місцевого жителя. Зловмисники побили його та викрали особисті речі на загальну суму 6 тисяч гривень. Постраждалого госпіталізували у відділення нейрохірургії центральної районної лікарні.



Одного із нападників, 17-річного жителя Іваничівського району, слідчі затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Юнак раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення грабежу. Частину викрадених речей поліцейські вилучили та повернуть власнику.



Наразі, неповнолітніх перевіряють на вчинення інших злочинів на території Волинської та Львівської областей.



Вирішують питання про оголошення їм про підозру у інкримінованому злочині та обрання затриманому міри запобіжного заходу – тримання під вартою.



Триває досудове розслідування за ч.2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську поліцейські затримали двох неповнолітніх, які побили та пограбували 20-річного хлопця.Про це повідомляє ГУНП У Волинській області. Досудовим розслідуванням встановили, що у неділю, 27 жовтня, юнаки 17-ти та 16-ти років близько 23-години на вулиці Лісній у Нововолинську напали на 20-річного місцевого жителя. Зловмисники побили його та викрали особисті речі на загальну суму 6 тисяч гривень. Постраждалого госпіталізували у відділення нейрохірургії центральної районної лікарні.Одного із нападників, 17-річного жителя Іваничівського району, слідчі затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Юнак раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення грабежу. Частину викрадених речей поліцейські вилучили та повернуть власнику.Наразі, неповнолітніх перевіряють на вчинення інших злочинів на території Волинської та Львівської областей.Вирішують питання про оголошення їм про підозру у інкримінованому злочині та обрання затриманому міри запобіжного заходу – тримання під вартою.Триває досудове розслідування за ч.2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

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