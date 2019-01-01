Де на Волині та у Луцьку не буде світла 30 жовтня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 - 17:00

ФАП, церква

с. Яковичі, вул. Жовтнева, 37-60, Сільська



Горохівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Іваничівський район



1. 9:30 – 16:30

с. Павлівка (частково), с. Самоволя (повністю)



Камінь-Каширський район



1. 10:00 – 16:30

с.Пнівне: Школа, ДП «Камінь – Каширське ЛГ» (контора, пилорама), Дитсадок, СВК «Правда» (бригада, контора, млин), Скважина, ПАТ «Укртелеком» (АТС),Сільська рада (контора, будинок культури), ССТ Пнівне (контора, магазин, пекарня), Поштове відділення, ПП Поліщук В.О, ПП Шуляк А.В., ПП Фарина О.А, ПП Войтусік Л.Ф., ПП Швиднюк В.К., ПП Пігулко Н.О., ПП Відьмук Т.М., Церква, ПП Довжик А.І., ФОП Марчук В.В.,

с.Винімок: ССТ Пнівне (магазин).

с.Волиця: Бібліотека, Школа, Медпункт, СВК «Правда» (Ферма), ССТ Пнівне (магазин), ПП Шуляк А.В., ТзОВ «Укртаурел» (мобільна станція)

с.Фаринки: Школа, ПП Довжик Н.М., ПП Нікітчук В.О., ПП Фарина А.М.

с.Соснівка: Бібіотека, Школа, Медпункт, ССТ Пнівне (магазин), ПП Пігулко Л.М., Молитовний будинок с.Пнівне, с.Фаринки, с.Винімок, с.Волиця, с.Городок, с.Соснівка.

2. КТП-226 Л-1 11:00 – 15:00 Ф/г "Полісянка" с.Сошично, вул. Перемоги.



Ківерцівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Ковельський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Локачинський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



місто Луцьк



1. 13:30-17:00

П-ць Лівінюк

Фотаком

Аптека

Офіс

Вул. Чорновола, 2, 2в,2б, 2а

Вул. Сухомлинського 4

Вул. Липинського 15.



Луцький район



1 КТП-306

9:30-17:00 Нова церква, Будинок культури, Артсвердловина, с.Гаразджа (школа), ФОП Гаврилюк Юрій Ростиславович, ФОП Іващенко С.В., ПАТ "ДАТАГРУП", КЗ "ЛУЦЬКИЙ РАЙ.ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕД.-САН.ДОПОМОГИ". с. Гаразджа вул. Вишнева, 31-65, Зоряна, 1, Гірська, 10-30, Шкільна, Незалежності,15, Вишнева, 65-70, Незалежності.

2 КТП-285 9:00-17:00 Смт Торчин вул.Луцька, Народна, Наливайка



Любомльський та Шацький райони

Вимкнень споживачів не заплановано.



Любешівський район



1. 10:00 - 17:00

Насосна станція, школа, магазин с. Хоцунь, с.Сваловичі



Маневицький район



1. 10:00-17:00

ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок).

с. Лісове



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

Магазин «Автодім», церква, ФОП Пясецький

м.Нововолинськ

вул.Рєпіна

вул.Галицького

вул.Яворницького

вул.1-го Грудня

вул.Липинського

вул.Нахімова

вул.Луцька

вул.Енергетична

вул.Лопатіна

вул.Кропивницького

вул.Ш.Руставеллі

вул.Донецька

вул.Мечнікова

вул.Макарова

пров.Орлика

вул.Дорожна

вул.Промислова

вул.Рилеєва

вул.Будівельна

вул.Філатова, 21-26

вул.Коцюбинського



Ратнівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.

2 ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 1-3,4,6,Польова,1-43,2-52,45-51.

3 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна

4 ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище

5 ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці

с.Мар’янівка

с.Линівка

с.Малинівка с.Трилісці

с.Мар’янівка

с.Линівка

с.Малинівка

6 ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична

7 ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична

8 ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.

9 ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова

10 ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забара

с.Мирославка

с.Мильськ

с.Забара

с.Мирославка

с.Мильськ



11 ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче

с.Берегове

с.Сокіл кар’єр.

с.Духче

с.Берегове

с.Сокіл





Старовижівський район



1. 10:00 - 17:00

СВК Кримне

с Кримне:.



Турійський район



1. 10:00-16:30 Школа, котельня, ФАП, пошта, АТС, бібліотека, Миляновичівська с/р – адмінприміщення, СБК «Уліта-М» - магазин с.Миляновичі , Торговище



2 ПЛ-0,4 кВ

КТП-262 10:00-16:30 ТзОВ «Новий Заповіт» - контора., магазин,

гуртожиток, Овлочинська с/р – адмінприміщення ,

будинок культури, ТРСТ – магазин, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП, церква, ПАТ «Укртелеком» - АТС, УДППЗ «Укрпошта» - пошта., ФОП Романюк Л.Б. - магазин с.Овлочин





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 30 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00 - 17:00ФАП, церквас. Яковичі, вул. Жовтнева, 37-60, СільськаВимкнень споживачів не заплановано.1. 9:30 – 16:30с. Павлівка (частково), с. Самоволя (повністю)1. 10:00 – 16:30с.Пнівне: Школа, ДП «Камінь – Каширське ЛГ» (контора, пилорама), Дитсадок, СВК «Правда» (бригада, контора, млин), Скважина, ПАТ «Укртелеком» (АТС),Сільська рада (контора, будинок культури), ССТ Пнівне (контора, магазин, пекарня), Поштове відділення, ПП Поліщук В.О, ПП Шуляк А.В., ПП Фарина О.А, ПП Войтусік Л.Ф., ПП Швиднюк В.К., ПП Пігулко Н.О., ПП Відьмук Т.М., Церква, ПП Довжик А.І., ФОП Марчук В.В.,с.Винімок: ССТ Пнівне (магазин).с.Волиця: Бібліотека, Школа, Медпункт, СВК «Правда» (Ферма), ССТ Пнівне (магазин), ПП Шуляк А.В., ТзОВ «Укртаурел» (мобільна станція)с.Фаринки: Школа, ПП Довжик Н.М., ПП Нікітчук В.О., ПП Фарина А.М.с.Соснівка: Бібіотека, Школа, Медпункт, ССТ Пнівне (магазин), ПП Пігулко Л.М., Молитовний будинок с.Пнівне, с.Фаринки, с.Винімок, с.Волиця, с.Городок, с.Соснівка.2. КТП-226 Л-1 11:00 – 15:00 Ф/г "Полісянка" с.Сошично, вул. Перемоги.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. 13:30-17:00П-ць ЛівінюкФотакомАптекаОфісВул. Чорновола, 2, 2в,2б, 2аВул. Сухомлинського 4Вул. Липинського 15.1 КТП-3069:30-17:00 Нова церква, Будинок культури, Артсвердловина, с.Гаразджа (школа), ФОП Гаврилюк Юрій Ростиславович, ФОП Іващенко С.В., ПАТ "ДАТАГРУП", КЗ "ЛУЦЬКИЙ РАЙ.ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕД.-САН.ДОПОМОГИ". с. Гаразджа вул. Вишнева, 31-65, Зоряна, 1, Гірська, 10-30, Шкільна, Незалежності,15, Вишнева, 65-70, Незалежності.2 КТП-285 9:00-17:00 Смт Торчин вул.Луцька, Народна, НаливайкаВимкнень споживачів не заплановано.1. 10:00 - 17:00Насосна станція, школа, магазин с. Хоцунь, с.Сваловичі1. 10:00-17:00ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок).с. Лісове1. 09:00-17:00Магазин «Автодім», церква, ФОП Пясецькийм.Нововолинськвул.Рєпінавул.Галицькоговул.Яворницькоговул.1-го Груднявул.Липинськоговул.Нахімовавул.Луцькавул.Енергетичнавул.Лопатінавул.Кропивницькоговул.Ш.Руставеллівул.Донецькавул.Мечніковавул.Макаровапров.Орликавул.Дорожнавул.Промисловавул.Рилеєвавул.Будівельнавул.Філатова, 21-26вул.КоцюбинськогоВимкнень споживачів не заплановано.1. 9:00-17:00с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.2 ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 1-3,4,6,Польова,1-43,2-52,45-51.3 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна4 ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище5 ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісціс.Мар’янівкас.Линівкас.Малинівка с.Трилісціс.Мар’янівкас.Линівкас.Малинівка6 ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична7 ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична8 ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.9 ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова10 ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забарас.Мирославкас.Мильськс.Забарас.Мирославкас.Мильськ11 ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духчес.Береговес.Сокіл кар’єр.с.Духчес.Береговес.Сокіл1. 10:00 - 17:00СВК Кримнес Кримне:.1. 10:00-16:30 Школа, котельня, ФАП, пошта, АТС, бібліотека, Миляновичівська с/р – адмінприміщення, СБК «Уліта-М» - магазин с.Миляновичі , Торговище2 ПЛ-0,4 кВКТП-262 10:00-16:30 ТзОВ «Новий Заповіт» - контора., магазин,гуртожиток, Овлочинська с/р – адмінприміщення ,будинок культури, ТРСТ – магазин, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП, церква, ПАТ «Укртелеком» - АТС, УДППЗ «Укрпошта» - пошта., ФОП Романюк Л.Б. - магазин с.Овлочин

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію